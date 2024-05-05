«أبوفناس» يستقبل «الكوني» خلال افتتاح فندق ليبي في غامبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، السبت، خلال مراسم افتتاح فندق برايم أتلانتك بالعاصمة الغامبية بنجول والذي تملكه وتُديره المحفظة وذلك بعد دخوله مرحلة صيانة وتحوير كاملة.



وحضر افتتاح الفندق كل من وزيري السياحة والاقتصاد والاستثمار الغامبي، وعميد بلدية بنجول، ورئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا.

ويقع الفندق على المحيط الأطلسي يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية للدولة الليبية بالخارج على فئة 5 نجوم، والذي ساهم في استضافة الوفود المشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في غامبيا.

هذا وسيتم تشغيل الفندق واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية عالمية متخصصة في تشغيل كبريات الفنادق على مستوى العالم.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.