أبو الغيط: لن تستقر ليبيا إلا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

شدّد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أن المسار السياسي في ليبيا لن يستقر ويترسخ سوى بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

ودعا أبو الغيط في كلمته في الدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، جميع الليبيين إلى اغتنام الفرصة وإظهار الوحدة من أجل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، توطئة لعقد الانتخابات في ديسمبر القادم.

كما أكد على أهمية التقدم الذي شهدته ليبيا اتجاه تسوية أزمتها مع اختيار قيادة السُلطة التنفيذية الجديدة.