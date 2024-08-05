«أبو الغيط» و«فيدان» يبحثان الوضع الإقليمي والحرب على غزة

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد نقاشا معمقا حول الوضع الإقليمي في ضوء المخاطر الشديدة التي ينطوي عليها التصعيد الإسرائيلي الحالي، كما تناولا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن الأمين العام شدد على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني خاصة سكان قطاع غرة الذين يتعرضون لمجزرة متواصلة من قبل القوات الاسرائيلية.