«أبو الغيط» و«الدبيبة» يفتتحان أعمال مؤتمر الهجرة الآمنة بالقاهرة

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.

ورحب أبو الغيط في كلمته، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أهمية ملف الهجرة وتناوله في جامعة الدول العربية لكون عدد من الدول العربية تعدّ دول عبور، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود بشأن هذا الملف.

وأكد الدبيبة في كلمته، تحفظ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، باعتباره يهدف إلى شرعنة الهجرة غير الشرعية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ.وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من #حكومة_الوحدة_الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع إستراتيجية تنظم هذه القضية.

ونوّه الدبيبة بأن ليبيا ستستضيف في الـ 17 من يوليو الجاري منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي يهدف إلى مناقشة الهجرة غير الشرعية وإصدار مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.

وحضر أعمال المؤتمر المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ومندوبي الدول العربية بجامعة الدول العربية.