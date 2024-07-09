«أبو الغيط» يدعو اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الأمين العام لجامعة الدول العربية بنادي الصحافيين اليابانيين، في إطار مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة في طوكيو، حيث شهد اللقاء عددٌ كبير من الصحافيين اليابانيين والدوليين.

وأكد أبو الغيط أن هذا الاعتراف يمثل انحيازا للجانب الصحيح من التاريخ، كما يمنح الفلسطينيين الأمل في أن دولتهم المستقلة سترى النور في يوم قريب، وأن هناك ضوءًا في آخر النفق.

وتناول الأمين العام للجامعة العربية، خلال اللقاء، الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والمأساة الإنسانية التي تمخضت عنها وأصابت الشارع العربي بحالة من الغضب الشديد، فضلاً عن الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها، بل ولحالة الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.