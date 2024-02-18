أبو الغيط يدعو لتحقيق الحل السياسي في ليبيا وانجاز الاستحقاقات الانتخابية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي في البلاد، وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أبو الغيط قوله خلال مشاركته في الدورة (37) لقمة الاتحاد الافريقي، التي انطلقت أعمالها أمس السبت في أديس أبابا، تاكيده على ضرورة أ، تعمل الأطراف السياسية في ليبيا معا وصولا إلى مرحلة الاستقرار السياسي، التي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وتُنهي الوجود العسكري الأجنبي، لافتا إلى ضرورة تعزيز الحوار مع دول الجوار.

وشدد أبو الغيط على التزام جامعة الدول العربية، باستمرار التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي من أجل الدفع بالشراكة العربية الأفريقية المتينة.