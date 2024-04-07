أبو جناح والسفير الفرنسي يبحثان الأوضاع في الجنوب

بحث النائب الثاني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج الوضع في الجنوب الليبي.

وبين السفير الفرنسي لدى ليبيا عبر صفحته بموقع “إكس” أنه تبادل مع أبو جناح وجهات النظر حول الملف السياسي والوضع الأمني والجنوب الليبي، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا في قطاع الصحة وتطويره.

وفي سياق منفصل أشار سفير فرنسا إلى أنه أطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على تحضيرات المؤتمر الإنساني حول السودان الذي سيعقد في باريس في 15 أبريل.