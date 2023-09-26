«أبو جناح» يبحث سبل التعاون بين ليبيا وروسيا في القطاع الصحي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” اليوم الثلاثاء، في مكتبه بطرابلس، مع سفير روسيا الاتحادي لدى ليبيا “حيدر رشيد أغانين”.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل التعاون في شتى المجالات، ومنها القطاع الصحي.

وأكد “أبو جناح” على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصحة، مشيراً إلى دور وزارة الصحة الروسية في توطين العلاج داخل ليبيا.

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة الروسية، في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي.

وأعرب السفير الروسي “أغانين” عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، مؤكداً حرص بلاده على دعم ليبيا في مجال التنمية الصحية.