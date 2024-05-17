«أبو جناح» يبحث مع الصحة العالمية القضايا المتعلقة بتطوير القطاع

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا أحمد زويتن، القضايا المتعلقة بتطوير القطاع الصحي في ليبيا، من خلال القنوات الرسمية والتنسيق الدائم مع الإدارات المختصة بالوزارة.

وأكد أبو جناح، “حرصه على تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والمنظمة، مشددًا على أهمية خلق حالة من التكامل بين الجانبين”.

من جانبه، قدّم ممثل منظمة الصحة العالمية، “شرحًا وافيًا حول نشاط المنظمة داخل البلاد، والبرامج والخطط والاستراتيجيات التي تعمل منظمة الصحة العالمية على تنفيذها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في ليبيا”.