«أبو جناح» يتفقد المناطق المتضررة من السيول في ترهونة

أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة رمضان بوجناح، زيارة إلى مدينة ترهونة والمناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات، بهدف الاطلاع على الأوضاع الميدانية وتقييم حجم الأضرار التي خلفتها الكارثة، إلى جانب متابعة توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين المتضررين.

و ورافق الوزير في الزيارة، رئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وشملت الجولة تفقد المرافق الصحية والمستشفيات في المنطقة، والوقوف على احتياجاتها لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما زار الوزير المستشفى الميداني الذي تم تشييده يوم أمس في المناطق المتضررة، حيث اطلع على سير عمله وجاهزيته لتقديم الخدمات الطبية الطارئة. وأشاد بجهود الفرق الطبية والإدارية العاملة في المستشفى، مؤكداً على أهمية تعزيز إمكانياته بالمعدات والأدوية والكوادر اللازمة لمواجهة التحديات.

وأكد الوزير على التزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصول الدعم الصحي بشكل سريع وفعال إلى جميع المتضررين، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتخفيف معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.