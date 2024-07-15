«أبو جناح» يتفقد مستشفى أبي ستة لأمراض وجراحة الصدر

تفقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة رمضان أبوجناح، صباح اليوم، مستشفى أبي ستة لأمراض وجراحة الصدر، رفقة عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.

ويأتي ذلك للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العملوتجول الوزير داخل أقسام المختبر، ومصرف الدم، والأشعة التشخيصية، والتصوير المقطعي، والعيادات الخارجية، والعمليات، والعناية الفائقة.

كما تفقد أعمال إنشاء المبنى الإداري الجديد للمستشفى، واستمع إلى ملاحظات مدير المستشفى، ومسؤولي الإدارات والأقسام حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل.

وعلى نحو متصل، بحث أبو جناح مع مدير المستشفى، حول خطط وزارة الصحة لتنمية مهارات العاملين، وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه العناصر الطبية والطبية المساعدة ومنحهم الامتيازات والعلاوات التي تتناسب مع طبيعة عملهم.