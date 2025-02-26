«أبو جناح» يزور «مستشفى الأصابعة» للوقوف على الوضع الصحي الراهن

في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها مدينة الأصابعة، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اليوم زيارة إلى مستشفى الأصابعة العام، للوقوف على الوضع الصحي الراهن وتقييم احتياجات المستشفى لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال الزيارة، التي حضرها رئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عتمان مليقطة وعدد من المسؤولين، تفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، “واطلع على سير العمل ومدى جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع أي طارئ. كما استمع إلى تقارير حول أبرز الصعوبات التي تواجه المستشفى، خاصة فيما يتعلق بنقص الإمدادات الطبية والمعدات”.

وأكد أبوجناح أن الوزارة، وبتوصيات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، “تتابع عن كثب الوضع الراهن في المدينة، مشددًا على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لدعم المستشفى، بما في ذلك توفير الإمدادات الطبية العاجلة، وتعزيز الكوادر الطبية، ودعم خدمات الإسعاف والطوارئ، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في ظل هذه الظروف”.

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