«أبو جناح» يزور معهد «فيودوروف» لجراحة العيون في روسيا

أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة رمضان أبوجناح، زيارة إلى معهد فيودوروف لجراحة العيون، وذلك على هامش إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وجاءت الزيارة بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة الصحة الروسية في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات.

وخلال الزيارة جرى مناقشة سبل تدريب الطلاب والأطباء الليبيين في معهد فيودوروف، الذي يعد من أبرز المؤسسات الطبية المتخصصة في جراحة العيون على مستوى العالم، وآلية تبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والروس، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للأطباء الروس إلى مستشفيات العيون في ليبيا، واستقبال الأطباء الزائرين الروس بمختلف التخصصات في ليبيا.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي الطبي والتقنيات الحديثة في جراحة العيون.