أبو جناح يعد بتحسين الواقع الصحي في بلدية العواتة

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة، رمضان أبو جناح، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية العواتة في الجبل الأخضر، سبل تحسين الخدمات الطبية للمواطنين، وضمان تكفّل ناجع باحتياجاتهم.

وناقش المجتمعون، حسب بيان الوزارة، العديد من الملفات، أبرزها صيانة مستشفى العواتة القروي، ودعم خدمات الإسعاف والطوارئ بالبلدية، وخدمات علاج مرضى الأورام.

كما تطرق البحث خلال الاجتماع، لترفيع المستشفى القروي إلى مستشفى عام، وتوفير الخدمات الطبية داخل المستشفى في عدد من التخصصات، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بالبلدية من خلال دعم المراكز الصحية.