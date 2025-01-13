«أبو جناح» يعقد اجتماعا مع عمداء بلديات «سهل الجفارة»

عقد نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا مع عمداء بلديات سهل الجفارة وأعيان المنطقة، لمناقشة “سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والبلديات في تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في سهل الجفارة“.

وتم خلال الاجتماع “استعراض احتياجات بلديات سهل الجفارة في مجال الخدمات الصحية، بما في ذلك تحسين وتوسيع المنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز تدريب الكوادر الصحية المحلية. كما تم التركيز على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبلديات لتوفير بيئة صحية ملائمة تلبّي احتياجات المواطنين”.

وأكد المهندس رمضان أبو جناح، خلال الاجتماع على “أهمية دور عمداء البلديات في دعم المبادرات الصحية المحلية، مشيرًا إلى التزام وزارة الصحة بتقديم الدعم الكامل لتطوير القطاع الصحي في سهل الجفارة، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع سكان المنطقة”.