«أبو جناح» يلتقي رئيس جمهورية العراق لبحث التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة رمضان بوجناح، مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، في العاصمة بغداد، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ61 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وخلال اللقاء، “تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصحي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تعزيز التكامل العربي والإقليمي، في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجه المنطقة”.

وأعرب الرئيس عبد اللطيف رشيد، “عن تحياته لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبي رئيس المجلس، مشيداً بجهودهم في تحقيق التوافق الوطني واستقرار البلاد وأشاد الرئيس عبد اللطيف رشيد بجهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً دعمه وتقديره لمساعيه في تحقيق التنمية والاستقرار بعد سنوات من الحروب”.

وأكد الرئيس العراقي “أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة فرضت الأمن والاستقرار الاقتصادي، وعملت على تعزيز التنمية والنهوض بالبنية التحتية وإعادة إعمار البلاد”.

من جانبه، أكد المهندس رمضان أبو جناح، على “عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الأنظمة الصحية العربية ومواجهة التحديات الراهنة”.

ويأتي هذا اللقاء “ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة العربية وترسيخ التعاون في المجالات الصحية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة مصالح شعوب المنطقة”.