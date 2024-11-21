«أبو جناح» يلتقي سفير إندونيسيا لدى ليبيا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة رمضان أبوجناح، الأربعاء، مع سفير إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي، الأوضاع الصحية في ليبيا وسبل تعزيز التعاون في المجال الصحي بين البلدين.

وأكد أبوجناح حرص الوزارة الدائم لتطوير القطاع، وفتح افاق التعاون مع دولة إندونيسيا وغيرها، بما يضمن الرقي بالنظام الصحي في عموم البلاد.

من جهته أثنى ديدي على جهود وزارة الصحة الليبية في تطوير القطاع الصحي وفتح آفاق التعاون مع جمهورية إندونيسيا، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك.