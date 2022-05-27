«أبو سهمين»: تشكيل حكومة ثالثة مضيعة للوقت، وتحايل على الليبيين

قال رئيس لمؤتمر الوطني العام السابق ورئيس تيّار يابلاد نوري أبو سهمين؛ إن ولادة حكومة ثالثة في البلاد تُعدّ مضيعة للوقت، وهي وسيلة تحايل من أجل التجديد للأطراف والأجسام المنتهية الولاية، وذلك في إشارة إلى مجلسي النواب، والأعلى للدولة.

وفي حديث مع موقع عربي 21 ذكر أبوسهمين أنّه لا توجد أي مؤشرات إيجابية لانتخابات قريبة في ليبيا، ولا يمكن توقع تاريخ معين ما لم تتوال المظاهرات في جموع حاشدة بالشوارع والميادين تطالب بالإنتخابات، مؤكدا أنّ الحكومة التي قد تعبّر عن كل الليبيين لم تتوفر الظروف بعد لإنتاجها.

ووصف أبوسهمين اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة والتي يشارك فيها لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة بأنها عبث وشعوذة سياسية، وفق تعبيره، قائلا: «إذا لم ينهض الشعب الليبي لتقرير مصيره والخروج في جموع حاشدة لإسقاط المتمسكين بالسلطة؛ فالعاقبة لن تنتج خيرا لهذا البلد».

وأرجع أبوسهمين سبب التوترات التي شهدتها طربلس مؤخرا إلى تجاوز تطبيق القانون منذ اتفاق الصخيرات، ومن ثم كل مَن ساهم في إبرام اتفاقات أنتجت أجساما سياسية مبنية على المحاصصة والغلبة والغنيمة السياسية، دون مراعاة أدنى حد من مصلحة الوطن كوحدة واحدة ومصلحة المواطنين، كنسيج يشمل وطنا ينعم بالأمن والاستقرار والسيادة على أرضه دون الرضوخ لأي إملاءات خارجية.