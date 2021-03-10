أبو شعالة لـ«عين ليبيا»: يجب على الحكومة الجديدة محاربة الفساد الذي نخر جسد الدولة

بارك عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم أبو شعالة، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قِبل مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وفي حديث لـ”عين ليبيا”، رحب أبو شعالة بالتئام مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة آخر الأحزان في ليبيا.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية في ليبيا تتمثل في الفساد الذي نخر جسد الدولة، مطالباً إياه أن لا يقع في نفس الأخطاء السابقة التي وقعها فيها الآخرين.

واقترح أبوشعالة بأن يتم محاربة الفساد عن طريق إنزال الميزانيات للبلديات والمحافظات، مشيراً إلى أنه إذا تم ذلك وأصبحت الناس تحاسب في أنفسها وكل بلدية لها من يحاسبها ويكون أهلها رقيب عليها إلى جانب الأجهزة الرقابية، لكي لا يقع المحظور كما في السابق، ولكي لا يكون تكالب كما السابق في الوزارات وتفتيت المركزية الموجودة في الوزارات والتقاتل على الوزارات.

كما طالب أبوشعالة بالاهتمام بقطاع التعليم، موضحاً أن هذا القطاع كمضغة الجسد، منوهاً إلى أن الاهتمام به هو الاهتمام بالدولة فإذا فسد هذا القطاع فسدت جميع قطاعات الدولة، وإذا نجح هذا القطاع نجحت جميع قطاعات الدولة.

وطالب أيضاً، بغربلة وتنقية هذا القطاع مما وقع فيه من فساد وتدخل في تخصصات غير تخصصاته ومجالات غير مجالاته أدخلت فيه خلال فترة النظام السابق وما بعدها، مطالباً أيضا بإعطاء المعلم حقه الكامل بدون نقصان في الدولة، لافتاً إلى أن صلاح قطاع التعليم هو صلاح الدولة بأكملها