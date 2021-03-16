أبو شعالة: من المفترض أن لا يتم السماح لأي مسؤول سلَّم مهامه بأن «يفر» خارج البلاد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم أبو شعالة، إنه من المفترض أن لا يتم السماح لأي مسؤول ليبي مهما كان منصبه سلّم مهامه بأن يفر خارج البلاد، حسب وصفه.

وأضاف أبو شعالة في حديث لـ”عين ليبيا”، أن هذه المرحلة التي شهدت حالات نهب وسرقة وفساد، وكان من المفترض أن يبقى كل مسؤول ليبي بعد تسليم مهامه على ذمة التحقيق لمدة شهر أو شهرين حتى يتم تصفية ذمته المالية بالكامل ويتم السماح له بالمغادرة أين ما يشاء أو الإبقاء عليه ومحاسبته.

وتابع: “إما إذا كان كل مجموعة ستسلم مهامها وتمسح عيوبها في المرحلة السابقة، هذا الأمر غير صحيح ولا يبني دولة، وسيتمر الفساد وسيستمر الاعتداء على مصالح الشعب، وسيستمر التهاون في الحفاظ على سيادة الوطن، والجميع سيرى أنها مرحلة (أغني نفسك وأخرج)”.

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أنه يجب أن يعيش الرئيس والوزير والمسؤول مع عامة الشعب، ويصبح أبنائهم يدرسون في نفس المدارس، وتصبح نفس المعيشة، لكي يُقاسي نفس الحال التي يقاسيها الشعب.

كما أكد على ضرورة أن يتم حجز جوازات أي مسؤول يُسلم مهامه ويتم محاسبته على مرحلته من جميع جوانبها.