أبو عدنان: المشهد القادم يُنذر بالكثير

قال الصحفي والكاتب الليبي أبو عدنان، إن الأمور سيئة جدا وعلى كل المستويات داخليا وخارجيا.

وأضاف أبو عدنان في حديث لشبكة “عين ليبيا” حول المشهد السياسي الليبي خلال الساعات الماضية: “أعضاء الرئاسي بدأ السباق بينهم لوراثة السراج.. معيتيق قفر إلى روسيا ليلتقي مع أعوان حفتر ويأخذ منهم سلما للصعود إلى الرئاسة عبر تدشين سرت العاصمة الموجودة.. القوى المختلفة بالمنطقة الغربية المدنية منها والمسلحة متربصة لملئ الفراغ الرئاسي بعد إعلان السراج تسليم السلطة نهاية أكتوبر القادم”.

وتابع: حفتر أيضا يريد نصيبه في الميراث، ويرى أن نصيبه مثل حظ الجميع. روسيا لم تنتظر لتوظيف الحدث دافعة بحليفها حفتر ووجدت في معيتيق جسر القفزة.. تصريح وزير الخارجية الروسي بقرب انفراج في ليبيا مؤسس على لقاء معيتيق ومبعوث حفتر.. القادم لا يطمئن”.

واستطرد أبو عدنان: “لجنة الحوار العنقاء التي يراد منها أن تعين الجسم التنفيذي القادم، ستواجه عقبات كبير من حيث تشكيلها.. ومهما يكن، ستكون اجتماعاتها حلبة صراع طويل جدا.. المشهد القادم ينذر بالكثير.. نأمل أن لا يكون العنف وتشظي البلاد من مكونات ألوانه”.