«أبو لسين» يتفقّد الأضرار الناجمة عن «إعصار دانيال»

تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في درنة، “رفيق أبو لسين” رفقة عدد من مدراء الإدارات ومكاتب المدينة، حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة ومرافق الشركة، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مؤخراً جرّاء إعصار “دانيال”.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” عن هذه الزيارة، وقف “أبو لسين” على سير عمل فرق الشركة التي تم إرسالها ضمن حملة “فزعة خوت” لشفط مياه الأمطار من داخل المنازل في المناطق المنكوبة.

وأعرب “أبو لسين” عن تقديره لجهود فرق الشركة، مؤكداً استمرار العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأمطار وتقديم الدعم للمواطنين المتضررين.