أب لـ«6 بنات».. محامٍ سوري يُقتل فوق أوراقه!

في مشهد إنساني صادم هز منصات التواصل الاجتماعي، تحولت لحظة عادية في أحد مقاهي العاصمة السورية دمشق إلى فاجعة دامية، بعدما أودى تفجير وقع قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز بحياة المحامي عيد عوض محمد وعدد من المدنيين، وفق ما أفادت به مصادر رسمية ونقابية.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية بينها قناة الجزيرة، كان المحامي عيد محمد يجلس في زاوية هادئة داخل المقهى منحنيا فوق أوراق عمله، منشغلا بمراجعة ملفاته اليومية، قبل أن تباغته شظية انفجار أنهت حياته في لحظة، في مشهد وصفه ناشطون بأنه يجسد قسوة الواقع اليومي الذي يعيشه المدنيون.

وأشارت التقارير إلى أن الضحية، وهو أب لست فتيات، كان يتحمل مسؤولية إعالة أسرته في ظل ظروف معيشية صعبة، بينما يقيم ابنه الوحيد في الخارج، ما جعل قصته تتحول إلى رمز إنساني واسع التداول عبر المنصات.

وأعلنت الجمهورية العربية السورية إدانتها “بأشد العبارات” للهجوم الذي وصفته بالإرهابي، والذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة جهودها في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما نعت نقابة محامي القنيطرة المحامي عيد عوض محمد، معربة عن بالغ حزنها ومواساتها لذويه، في وقت تواصلت فيه ردود الفعل النقابية والمهنية التي اعتبرت أن الضحية كان يؤدي عمله في خدمة العدالة عندما وقع التفجير.

وأثارت صورة المحامي وهو غارق في دمائه فوق أوراقه موجة واسعة من التعاطف والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها ناشطون بأنها تختصر مأساة المدنيين في مناطق النزاع، وتحوّل تفاصيل الحياة اليومية إلى لحظات فقد مفاجئ.

وفيما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات حقوقية وإعلامية، عبّر محامون ومدونون عن صدمتهم من الحادثة، مؤكدين أن الضحية كان يمثل نموذجًا للمحامي الذي يلتزم برسالته حتى لحظاته الأخيرة.

كما ربط بعض الناشطين بين مشهد التفجير وما يحدث في مناطق نزاع أخرى، معتبرين أن استهداف الأماكن العامة يعكس نمطًا متكررًا من العنف ضد المدنيين، فيما دعت جهات حقوقية إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم وحماية المدنيين في العاصمة السورية.

ووفق المعطيات الأولية، فقد انفجرت عبوة بدائية الصنع داخل المقهى في منطقة مكتظة قرب القصر العدلي وسوق الحميدية وقلعة دمشق، ما تسبب بحالة من الهلع وخسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين المتواجدين في المكان.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون، جراء تفجير استهدف مقهى في وسط العاصمة دمشق قرب القصر العدلي، ظهر الخميس، بحسب بيان رسمي نقلته وسائل الإعلام السورية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جرى تجهيزها بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة في موقع الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الانفجار وقع في منطقة الحجاز داخل أحد المقاهي القريبة من شارع النصر، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها فور وقوع الحادث، حيث جرى تطويق الموقع وتأمينه وفتح تحقيق شامل.

وبحسب الوزارة، فإن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما عملت وحدات الشرطة على إخلاء المنطقة ومنع اقتراب المدنيين، في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة.

وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن العبوة الناسفة زُرعت داخل المقهى، في حين أشارت وكالة الأنباء السورية “سانا” إلى نقل عدد من المصابين إلى مشفى المجتهد ومراكز طبية أخرى في دمشق، بينهم حالات حرجة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والجهات المتورطة المحتملة.

الجمهورية العربية السورية تُدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق pic.twitter.com/hZbuMaAHX2 — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) July 2, 2026

⚫️ المحامي "عيد محمد" يترجل بعد استهدافه في محيط القصر العدلي بدمشق #زمان_الوصل

في مشهدٍ يجسد قسوة الفقد وأوجاع الحرب السورية، خيّمت حالة من الحزن على أوساط المحامين السوريين بعد تأكيد نبأ استشهاد المحامي عيد محمد (أبو أسامة) ، ابن قرية الهجة في ريف القنيطرة، متأثراً بجراحه… pic.twitter.com/b1Ifd5sEtz — ZAMANALWSL – زمان الوصل (@zamanalwsl) July 2, 2026

المحامي الشهيد : عيد محمد

أب لستة فتيات ، وهو سندهم ومعيلهم الوحيد من بعد الله تعالى



حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/CtR9YK1xUL — عبد القادر غلّا | ABD GHLLA (@abdghla) July 2, 2026

انحنى فوق أوراقه، لا هربًا من الحياة، بل وفاءً لرسالته.

لكن الإرهاب اختار أن يُسكت صوتًا لم يحمل سوى القانون.

رحم الله الزميل المحامي عيد محمد، ضحية التفجير الإرهابي في دمشق

كلنا معاً ضد الارهاب 🇸🇾💔

(كتبها المعتصم الكيلاني، بالتصرف )

صورة الزميل الشهيد المحامي عبد محمد ابن… pic.twitter.com/9N2qkWdPrS — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) July 2, 2026

خرج يطلب العلم فعاد إلى ربه شهيداً بإذن الله فمن ينصف دماء الأبرياء



كم من مشروع خير انقطع وكم من حلم رحل مع ضحايا تفجير دمشق



المحامي عيد عوض محمد أبو أسامة ابن الجولان وأحد ضحايا تفجير دمشق كان خلال الفترة الماضية حريصاً على طلب العلم الشرعي ومواظباً على ارتياد المساجد وقد عقد… https://t.co/5fRhzQSScO pic.twitter.com/tEZpN13cR6 — Emad AL-Tourkmani (@EmadALTourkmani) July 3, 2026

مسكين على قعدته ولباسه بيشبه كل أب سوري بيفكر شو رح ياخد معه ع البيت وهو راجع.. كيف يدفع قسط المدرسة لبنته .

حزن كبير على ضحايا التفجير الارهابي في دمشق .

لعن الله كل من قتل نفس بريئة بغير حق pic.twitter.com/qSTEpzv8Tg — Somar (@MuhammadAli1s) July 2, 2026