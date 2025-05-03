أتلتيكو مدريد يتعثر أمام ألافيس ويقلص آماله بالمنافسة على الليغا

تعثر نادي أتلتيكو مدريد في سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من “الليغا”.

ورغم المحاولات المتبادلة من الطرفين على مدار شوطي المباراة، فإن العقم الهجومي حال دون اهتزاز الشباك، لتنتهي المواجهة بلا أهداف، ويطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل سلبي مخيّب للآمال.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يخوض مواجهته أمام سيلتا فيغو يوم الأحد، وبفارق تسع نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة، المنتظر أن يواجه بلد الوليد في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي هذا التعثر ليؤكد تضاؤل فرص “الروخيبلانكوس” في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد خروجه المبكر أيضًا من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

في المقابل، رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر، متساويًا في الرصيد مع جيرونا صاحب المركز السابع عشر، ومبتعدًا بثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط في سباق شرس للبقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.

Draw in Vitoria. pic.twitter.com/DQqKqiE5xe — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 3, 2025