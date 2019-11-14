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أتلتيكو مدريد يكشف عن إصابة «دييغو كوستا» بانزلاق غضروفي

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 نوفمبر 2019 - 16:07
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لم يحدد أتلتيكو المدة التي سيغيب فيها كوستا. [رويترز]
أكد نادي اتلتيكو مدريد أن مهاجمه دييغو كوستا سيغيب لفترة عن الملاعب بعد إصابته بانزلاق غضروفي.

حيث قال أتلتيكو في بيان:

“أجرى الفريق الطبي في النادي بعض الفحوص على دييغو كوستا لتقييم الآلام التي يعاني منها في الرقبة خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت الفحوص أن المهاجم يعاني من انزلاق غضروفي”.

وتابع:

“سيتم تقييم حالته في الأيام القليلة المقبلة بواسطة أخصائيين في جراحة الأعصاب من أجل تحديد خطة العلاج المناسبة”.

هذا ولم يحدد أتلتيكو المدة التي سيغيب فيها كوستا لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إنه لن يشارك في مباراة أتلتيكو المقبلة في الدوري خارج ملعبه أمام غرناطة يوم 23 نوفمبر.

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