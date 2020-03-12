أتلتيكو مدريد يُخرج ليفربول من دوري الأبطال بثلاثية

الخسارة الأولى لليفربول على أرضه في 43 مباراة في مختلف المسابقات. [AP]

ودع فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، البطولة، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف في الوقت الإضافي.

وافتتح ليفربول التسجيل، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما انطلق أليكس أوكسليد-تشامبرلين في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية إلى جورجينيو فينالدم الذي حولها بضربة رأس في الشباك.

وضاعف ليفربول من تقدمه بعد أربع دقائق من بداية الوقت الإضافي إذ رد القائم ضربة رأس من روبرتو فيرمينيو لتعود الكرة إلى اللاعب البرازيلي ليضعها في المرمى.

وعلى إثر ذلك، انقلب كل شيء رأساً على عقب، في الوقت الإضافي للمبارة لفريق المدرب يورغن كلوب بعد تمريرة سيئة من الحارس أدريان إلى جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو ليمررها إلى زميله يوريني الذي عاقب حارس ليفربول بتسديدة رائعة.

وفي الدقيقة الـ102 سجل اللاعب يورنتي الهدف الثاني لفريقه ليقتل فريق ليفربول.

وأنهى ألفارو موراتا على كل آمال ليفربول في العودة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ120.

وبهذه النتيجة يكون بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قد ودع البطولة من ثمن النهائي بعد نهاية المباراة ذهاباً وإياباً بفوز أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

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