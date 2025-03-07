أثار حالة من «الرعب».. مسلسل مصري يثير جدلاً واسعاً!

أثار مسلسل “المداح”، “موجة من الجدل في مصر، “بسبب تناوله موضوعات تتعلق “بالجن والسحر”، وانتشرت حالة من “الرعب” بين عدد من مشاهدي العمل بسبب الطلاسم والتعويذات المستخدمة في الموسم الخامس من المسلسل”.

وحذرت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر، من “خطورة عرض الطلاسم السحرية في الأعمال الفنية”، مؤكدة أن “مثل هذه العناصر قد تؤثر سلبا على المشاهدين، خاصة الشباب والأطفال الذين قد يقلدون ما يرونه على الشاشة”.

وأشار الناقد الفني أحمد سعد الدين، “إلى أن بعض الطلاسم المستخدمة في المسلسل قد تكون مأخوذة من مصادر حقيقية، ما يزيد من احتمالية تقليدها من قبل البعض”.

وأضاف سعد الدين، بحسب قناة “روسيا اليوم”، “أن المسلسل، رغم كونه عملا دراميا، قد يثير فضول المشاهدين لتجربة ما يرونه، ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة”.

ولفت إلى أن “الرقابة الفنية قد لا تملك الخبرة الكافية للتمييز بين الطلاسم الحقيقية وتلك المرسومة بشكل درامي، ما يفتح الباب أمام المزيد من النقاش حول مدى مسؤولية صناع العمل في توضيح هذه الأمور”.

وأكد الفنان “حمادة هلال”، الذي يقوم بدور “صابر المداح” بطل المسلسل، خلال حوار في برنامج “أسرار” مع الإعلامية أميرة بدر، أن “الطلاسم المستخدمة في المسلسل هي جزء من العمل الفني، مشددا على أن الهدف منها هو تقديم محتوى تشويقي يلبي رغبة الجمهور في استكشاف المواضيع الغامضة”، وأفاد أن “الرقابة قامت بمراجعة العمل قبل عرضه، وأن المسلسل لا يروج لأي ممارسات سحرية حقيقية”.

يذكر أن “المسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، ومن بين أبرز أبطال العمل في هذا الموسم غادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي وخالد سرحان، ويدور المسلسل حول جهود “صابر المداح” في مكافحة ما يعتبره “محاولات الأذى من جانب الشياطين للإنسان”.

هذا “وحقق المسلسل منذ بداية عرض الموسم الأول منه في عام 2021، نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي بفضل فكرته غير التقليدية، لكنه، في الوقت نفسه، واجه الكثير من الانتقادات مع عرض كل موسم، وفي الموسم الخامس يواصل “صابر المداح”، بعد عودته من الموت، حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة “بنات إبليس” كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم”.