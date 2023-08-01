أثناء صدّها هجوم أوكراني.. موسكو تدّمر 3 زوارق أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة أثناء صد هجوم على الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أنّها أحبطت هجوما أوكرانيا آخر وصفته بالإرهابي، استُخدِمت فيه مسيرات ضد أهداف في العاصمة موسكو، في حين أعلنت أوكرانيا اليوم أيضا إحباط محاولة «مجموعة تخريبية روسية» لعبور حدودها الشمالية مع بيلاروسيا وروسيا.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنّ الزوارق الحربية الأوكرانية هاجمت ليلا سفينتين تابعتين للبحرية الروسية على مسافة 340 كيلومترا جنوب غربي مدينة «سيفاستوبول» مقر أسطول البحر الأسود جنوبي شبه جزيرة القرم.

وحسب السلطات الروسية، فقد جرى تدمير الزوارق الحربية الأوكرانية، مشيرة إلى أن سفينتي الدورية «سيرغي كوتوف» و«فاسيلي بيكوف» كانتا في المنطقة للإشراف على مرور سفن أخرى.