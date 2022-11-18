أثناء لقائه «المشري».. «باتيلي» يرفض محاولات منع مجلس الدّولة عقد جلساته

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي تطورات الوضع في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنّ اللقاء ناقش سُبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين بين مجلس النواب والدّولة على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أنّ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أعرب عن رفضه محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعميق الأزمة السياسية.