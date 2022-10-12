أثناء محاولة تهريبهم داخل ثلاجة.. إنفاذ القانون تضبط مهاجرين غير قانونيين

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إحباط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير القانونيين بأحد الشواطئ بالساحل الغربي.

وأوضحت الإدارة أنّ دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية ضبطوا المهاجرين غير القانونيين، أثناء محاولة تهريبهم على متن شاحنة نوع ثلاجة لغرض تمويه رجال الشرطة.

وأضافت الإدارة أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وذلك بحضور عضو عن نيابة الهجرة وفتح محضر بالخصوص، وإحالة المهاجرية إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس من حيث الاختصاص.