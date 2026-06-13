أجدابيا.. ضبط مهاجرين من جنسيات «عربية وأفريقية» خلال حملة أمنية

أعلنت مديرية أمن أجدابيا تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة الحي الصناعي داخل المدينة، في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن وفرض القانون ضمن نطاق اختصاصها.

وأوضحت المديرية أن الحملة جاءت تنفيذًا لتعليمات مدير أمن أجدابيا اللواء الدكتور امبارك مصطفى بوحرارة، بمشاركة دوريات مديرية الأمن وفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أجدابيا، إلى جانب عددٍ من الأجهزة الأمنية المعنية.

وشملت الحملة عمليات تفتيش ومتابعة ميدانية استهدفت الورش الصناعية والمقاهي والمحال التجارية ومختلف الأنشطة الموجودة داخل المنطقة، بهدف رصد المخالفات وضبط المتواجدين بصورة غير قانونية.

وأسفرت الإجراءات الأمنية عن ضبط عددٍ من المهاجرين غير الشرعيين من جنسياتٍ عربيةٍ وأفريقيةٍ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أجدابيا لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات المعمول بها، تمهيدًا لترحيلهم.

وأكد مديرية أمن أجدابيا استمرار تنفيذ الحملات الأمنية داخل نطاق المديرية، في إطار ملاحقة المخالفين وضبط المتواجدين بصورة غير قانونية، بما يعزز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة إجراءات أمنية تستهدف تعزيز الاستقرار الأمني ومتابعة أوضاع الوجود غير الشرعي داخل المناطق الحيوية والصناعية.