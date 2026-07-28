ليبيا تشارك بمناقشات الاتحاد الإفريقي حول «المياه والتنمية المستدامة»

شاركَ وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، رفقة الوفد المرافق له، في مراسم افتتاح أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والقارية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الجلسة الافتتاحية تضمنت كلماتٍ لكلٍ من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ووزير خارجية جمهورية بوروندي، بصفته رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وأضافت الوزارة أن الدورة تُعقد تحت شعار: “ضمان توافر المياه المستدامة وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063″، حيث يناقش المجلس التنفيذي خلال اجتماعاته ملفات الأمن المائي، وتحسين خدمات الصرف الصحي، وتعزيز الصحة العامة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأوضحت الوزارة أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مناقشة تقرير اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتقرير اللجنة المعنية بتسريع التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وتنفيذها، إضافةً إلى استعراض تقرير التقدم المحرز بشأن تنفيذ موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2026، وتقييم مستوى الإنجاز المحقق في هذا الإطار.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مشاركة دولة ليبيا في أعمال هذه الدورة تعكس التزامها بدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية.

يُعد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أحد الأجهزة الرئيسية للاتحاد، ويضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويتولى مناقشة السياسات والبرامج المرتبطة بالتكامل الإفريقي والتنمية، كما يرفع توصياته وقراراته إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي للنظر فيها واعتمادها.