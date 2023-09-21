أجهزة الأمن تواصل حصر أضرار الفيضانات بالمنطقة الشرقية

تواصل أجهزة الأمن الليبية جهودها لتحديد وحصر أضرار السيول والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة.

ووفقاً لمنصة “حكومتنا” حددت فرق جهاز المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية أماكن يوجد بها جثث، في المنطقة الممتدة بين مدينتي درنة والبيضاء، وأحالت خريطة المواقع لفرق الإنقاذ للقيام بانتشالها.

كما أخذت الفرق المختصة بالبصمة الوراثية عينات من 3 جثث مجهولة الهوية في مستشفى الوحدة بدرنة، وذلك لتحديد هوياتهم.

وفي مدينة درنة، رصد فريق خبراء التقديرات وحصر 150 موقعاً متضرراً جرّاء السيول والفيضانات التي اجتاحت وسط المدينة.

وأكّدت الأجهزة الأمنية الليبية: أنها تواصل جهودها لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، وتقديم الدعم اللازم لهم.