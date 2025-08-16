وزارة الداخلية تكثف جهودها لضمان بيئة آمنة للاستحقاق الانتخابي

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مراكز الانتخابات في مختلف مناطق مدينة طرابلس، في إطار الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة يسودها الأمن والانضباط.

وأضافت الوزارة، يكثف رجال الأمن من جهودهم الميدانية لضمان حماية المراكز الانتخابية وتسهيل وصول المواطنين إليها بكل سلاسة، في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بتأمين هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا على دور المؤسسة الأمنية في دعم المسار الديمقراطي، من خلال توفير بيئة آمنة تسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق المشاركة الواسعة من قبل المواطنين.