أجهزة مذهلة.. سامسونغ وOppo وAcer تطرح أحدث الابتكارات

تشهد سوق التقنية موجة من الإطلاقات المثيرة هذا اليوم، حيث تتنافس أبرز الشركات لتقديم أجهزة ذكية مبتكرة تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، سامسونغ تطرح لوحة مفاتيح لاسلكية ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي وتتيح الاتصال بثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بينما تكشف Oppo عن هاتف Reno15 Pro المتطور بمواصفات تصوير وأداء فائقة، وفي مجال الحواسب اللوحية، تعود Acer للمنافسة مع جهاز Iconia V12 المزوّد بشاشة كبيرة، معالج حديث، ودعم للقلم الذكي، وبسعر جذاب يلائم المستخدمين الباحثين عن الجودة والسعر المنافس.

سامسونغ تطلق لوحة مفاتيح لاسلكية ذكية متعددة الأجهزة

أعلنت سامسونغ عن لوحة مفاتيح لاسلكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتميز بالقدرة على الاقتران بثلاثة أجهزة إلكترونية في الوقت نفسه، سواء كانت هواتف ذكية، حواسب لوحية أو محمولة.

أهم مواصفات اللوحة:

تصميم نحيف وأنيق بسماكة 4.3 ملم ووزن 218 غ، مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين.

دعم تقنية Bluetooth 5.4 مع زر للتبديل بين الأجهزة ومؤشرات LED لتسهيل معرفة الجهاز المتصل.

مفتاح مخصص للذكاء الاصطناعي لاستدعاء مساعدي Bixby وGoogle Gemini على أندرويد، وMicrosoft Copilot على ويندوز.

دعم تقنية DeX الشهيرة لتسهيل الاستخدام على الشاشات الكبيرة.

متاحة حاليا في الولايات المتحدة، إيطاليا، ماليزيا، وهونغ كونغ، مع وصول قريب إلى كندا والهند، بأسعار تبدأ من 100 دولار.

Oppo تكشف عن هاتف Reno15 Pro الذكي والمتطور

فيما يتعلق بالهواتف الذكية، طرحت Oppo هاتفها الجديد Reno15 Pro الذي يركز على الأداء القوي وقدرات التصوير المتقدمة.

أهم ميزات الهاتف:

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 200+50+50 ميغابيكسل، مع عدسات telephoto وultrawide.

كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع زجاج مضاد للصدمات والخدوش.

شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة، دقة 1272×2772 بيكسل، تردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 1880 nits.

نظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 8450، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7.

ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وسعة تخزين بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

بطارية 6500 ميلي أمبير مع شحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط، إضافة إلى ماسح بصمات مدمج في الشاشة وتقنية Infrared للتحكم عن بعد، وشريحة NFC.

Acer تعود للمنافسة في عالم الحواسب اللوحية

أعلنت شركة Acer عن حاسبها اللوحي الجديد Iconia V12 بمواصفات جيدة وسعر منافس، حيث يأتي بالحجم والميزات التالية:

التصميم: هيكل من الألمنيوم والبلاستيك المتين، وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

هيكل من الألمنيوم والبلاستيك المتين، وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش. الأبعاد: سماكة 7.9 ملم، وزن 595 غرام.

سماكة 7.9 ملم، وزن 595 غرام. الشاشة: IPS LCD بقياس 11.97 بوصة، دقة 2000×1200 بيكسل، تردد 90 هيرتز، كثافة 195 بيكسل/الإنش، ودعم القلم الذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

IPS LCD بقياس 11.97 بوصة، دقة 2000×1200 بيكسل، تردد 90 هيرتز، كثافة 195 بيكسل/الإنش، ودعم القلم الذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات. النظام والمعالج: يعمل بنظام Android 15 ، ومعالج Mediatek Helio G99 ، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2 .

يعمل بنظام ، ومعالج ، ومعالج رسوميات . الذاكرة والتخزين: ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC. الكاميرات: كاميرا خلفية 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو FHD بمعدل 30 إطار/ثانية، وكاميرا أمامية 5 ميغابيكسل.

كاميرا خلفية 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو FHD بمعدل 30 إطار/ثانية، وكاميرا أمامية 5 ميغابيكسل. المنافذ والاتصال: USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، منفذ سماعات 3.5 ملم، و Bluetooth 5.2 .

USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، منفذ سماعات 3.5 ملم، و . البطارية والسعر: بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، وسعره العالمي حوالي 290 يورو.