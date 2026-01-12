الأجواء باردة ورياح قوية وأمطار بأغلب مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردةً على أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع نشاطٍ ملحوظٍ للرياح، وتساقط أمطارٍ متفرقةٍ على عددٍ من مناطق الشمال الشرقي، في ظل تأثر البلاد بامتدادات جوية باردة.

وأوضح المركز أن مناطق شمال البلاد تشهد سماءً قليلةً إلى متكاثرةِ السحب، مع احتمال سقوط أمطارٍ خفيفةٍ على الساحل الممتد من سرت إلى شرق طرابلس اليوم الاثنين، بينما تتحول الرياح ابتداءً من يوم الغد إلى جنوبيةٍ شرقيةٍ خفيفةٍ إلى معتدلةِ السرعة.

وأشار إلى أن الساحل الشرقي ومنطقة الخليج ما زالا ضمن نطاق فرص هطول أمطارٍ متفرقةٍ، خاصةً من مناطق الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، مع احتمالية ظهور خلايا رعديةٍ في بعض الأوقات، في حين تنشط الرياح الشمالية الغربية اليوم، لتصل سرعتها إلى نحو 50 كيلومترًا في الساعة على بعض المناطق.

وبيّن المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق الشمالية بين 11 و17 درجةً مئويةً، مع تسجيل ارتفاعٍ تدريجيٍ بدايةً من يوم الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة في المناطق الغربية والجنوبية بين 16 و19 درجةً مئويةً، وفي مناطق الجنوب الشرقي بين 18 و20 درجةً مئويةً.

وتوقع المركز أن تسود أجواء معتدلةٌ نسبيًا خلال ساعات النهار ابتداءً من يوم الأربعاء على أغلب مناطق البلاد، مع استمرار هذه الأجواء حتى بداية الأسبوع القادم.

ونبّه المركز إلى أن النشرة الجوية تخضع للتحديث كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيراتٍ جويةٍ طارئةٍ، مع التأكيد على اعتماد آخر تحديثٍ صادرٍ فقط.