الطقس دافئ ورياح جنوبية تنشط خلال الأيام القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن الطقس في ليبيا سيشهد أجواء دافئة خلال النهار على المناطق الغربية بما في ذلك الشمال الغربي والجنوب الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و28 مْ، بينما تبقى الحرارة ضمن معدلاتها على مناطق شرق البلاد، وتشمل الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، حيث تتراوح بين 14 و22 مْ.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح الجنوبية على أغلب مناطق الشمال، ما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار، متوقعًا أن تشمل الأجواء الدافئة تدريجياً باقي مناطق البلاد خلال اليومين القادمين.

وأفاد المركز بأن درجات الحرارة ستتراجع ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل على مناطق غرب البلاد، وتعمّ الانخفاضات يوم الخميس باقي المناطق، داعيًا الجميع إلى متابعة التحديثات اليومية للتنبؤات الجوية، والتي يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات ملحوظة.

تفاصيل حالة الطقس حسب المناطق

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تسبب إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: 20–26 مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مسببة إثارة الأتربة والغبار خاصة على سهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: 14–21 مْ، مع توقع زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية فجنوبية غربية خفيفة، تنشط يوم الغد على مناطق الجفرة مسببة إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: 21–23 مْ على أغلب المناطق، و26–28 مْ على غدامس والحمادة وغات، مع ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على الجغبوب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: 17–22 مْ، مع زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين.