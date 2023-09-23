أجواء ساخنة على مناطق غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء ساخنة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا.

وأفاد المركز في نشرته اليومية، بأن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 – 42)مْ بينما تكون معتدلة على الساحل الممتد من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي حيث الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-33)مْ وتشمل يوم الغد باقي مناطق الشمال الغربي مع تغير الرياح إلى شمالية غربية وتكاثر للسحب على بعض المناطق.

ويبقى الطقس دون تغير يذكر على باقي المناطق، حيت درجات الحرارة القصوى على الشمال الشرقي ما بين (31- 37)مْ، وتسجل على مناطق الجنوب الشرقي (35-38)مْ.

هذا ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من منتصف الأسبوع على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة المناطق الساحلية.