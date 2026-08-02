ارتفاع مرتقب لـ«درجات الحرارة».. أحوال الطقس في الأيام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا أن تشهد البلاد اليوم الأحد أجواءً صيفيةً معتدلةً بشكل عام، مع ارتفاع في عامل الرطوبة على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين على مناطق الشمال الغربي، خصوصًا المناطق الداخلية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته الجوية، أن مناطق رأس إجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستشهد سماءً صافيةً إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية شرقية، وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق تتراوح بين 30 و37 درجةً مئويةً، مع زيادة في عامل الرطوبة، فيما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتبارًا من يوم غدٍ، خاصةً على المناطق الداخلية.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي وصولًا إلى مساعد، أفاد المركز بأن الأجواء ستكون قليلة السحب، مع احتمال تكاثرها أحيانًا فوق بعض مناطق الجبل الأخضر، وسط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

وبيّن المركز أن درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق تتراوح بين 29 و34 درجةً مئويةً، مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتوقع المركز أن تكون السماء صافيةً مع ظهور بعض السحب، ورياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجةً مئويةً، مع ارتفاع طفيف خلال يوم غدٍ.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ستشهد أجواءً صافيةً، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجةً مئويةً، مع زيادة خفيفة خلال اليومين المقبلين على مناطق الواحات.

وفي نظرته المستقبلية، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي حتى نهاية الأسبوع، لا سيما المناطق الداخلية، مع بقاء تأثير الرطوبة واضحًا على المناطق الساحلية.