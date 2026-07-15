أجواء صيفية وحرارة تصل إلى 43 درجة خلال الأيام المقبلة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات، استمرار الأجواء الصيفية على معظم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين، مع تذبذب في درجات الحرارة من يوم إلى آخر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، أن درجات الحرارة ستتراوح في مناطق الدواخل والوسط والجنوب بين 38 و43 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على معظم المناطق الساحلية ستكون بين 30 و36 درجة مئوية، مع ارتفاع في عامل الرطوبة، ما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وأضاف المركز أن هناك احتمالًا لظهور ضباب خلال ساعات آخر الليل والصباح الباكر من يوم الخميس على بعض مناطق سرت والجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الشمال الغربي، مع استمرار الأجواء الصيفية في مختلف أنحاء البلاد.