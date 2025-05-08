أجواء غير مستقرة في مناطق متفرقة.. انخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى معتدلة نسبيًا هذا اليوم، الخميس، على مناطق الساحل الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و30 درجة مئوية.

وفي المقابل، تُسجَّل درجات حرارة مرتفعة في باقي المناطق، خصوصًا في الشمال الشرقي، حيث يُتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية في مدينة جالو يوم غدٍ الجمعة.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية على مناطق الشمال الشرقي، ما يُسهم في إثارة الأتربة على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

كما تُشير التوقّعات إلى تكاثر السحب مساء اليوم ويوم الغد على مناطق الجنوب الغربي والجبل الغربي، وقد تمتد إلى مصراتة ومناطق جنوبها، مع احتمالية هطول أمطار متفرّقة مصحوبة بخلايا رعدية.

ومن المتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، بدءًا من يوم غدٍ الجمعة في مناطق الشمال الغربي، ويوم السبت في مناطق الشمال الشرقي والوسط.