أجواء ماطرة وانخفاض في درجات الحرارة مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوب بالرياح

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثّر أغلب مناطق شمال البلاد بامتداد منخفض جوي متركز جنوب شرق إيطاليا مصحوب برياح نشطة الى قوية تصل سرعتها ما بين “50-80” كيلومتر/ساعة خاصة على المناطق الساحلية الغربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع ان يستمر تأثيره على أغلب مناطق الشمال حتي نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف المركز في نشرته الصباحية اليوم، “يصحب هذه التقلبات سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي وتزداد شدتها اعتبارا من الغد لتتحول من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية وسقوط حبات البرد على (بعض مناطق الخليج واجدابيا-سهل بنغازي- المرج – الجبل الأخضر وجنوبه – درنة-طبرق) مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وقد تؤدي إلى جريان بعض الاودية المحلية”، لذلك وجب أخذ الحيطة والحذر.

وفي مناطق الشمال الغربي، “تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع بداية من هذه الليلة و خاصة المناطق الساحلية “الممتدة من صبراتة حتى سرت” قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.