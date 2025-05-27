أجواء معتدلة وتحذيرات من تقلبات جوية شمال شرق البلاد نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستبقى معتدلة على كافة مناطق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءاً من اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة وأحوال الطقس في معظم المناطق.

ووفق إدارة التنبؤات الجوية، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب في مناطق راس جدير حتى سرت، وسهل الجفارة وجبل نفوسة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر خاصة على الساحل بين بنغازي والمرج. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً على درنة وأقصى الساحل الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 مئوية.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد سماءً صافية ورياحاً شمالية شرقية معتدلة، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تبقى الأجواء صافية أيضاً، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة، مع درجات حرارة تتراوح بين 30 و34 مئوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب يوم الجمعة المقبل على مناطق الشمال الشرقي، يصاحبها احتمال سقوط أمطار متفرقة، إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال.