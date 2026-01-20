أحداث العالم اليوم بين الأمن والفن والكوارث

شهد العالم اليوم أحداثًا مهمة، ففي سوريا، حرّرت وحدات الأمن المنتج محمد قبنض بعد اختطافه، مؤكدة قوة الدولة في حماية مواطنيها ورجال أعمالها، بينما ودّعت الساحة الفنية الممثلة القديرة رجاء قوطرش، دوليًا، صدم حادث إطلاق نار عشوائي في فلوريدا ثلاثة سياح، فيما تسببت أمطار غزيرة في موزامبيق بنزوح أكثر من 620 ألف شخص، في أوروبا، أسفرت أعمال عنف عن قتيل وجرحى في التشيك، وفي أمريكا الشمالية تسببت عاصفة ثلجية في ميشيغن باصطدام مئات المركبات، وفي أستراليا، أغلقت السلطات 34 شاطئًا بعد سلسلة هجمات لأسماك القرش، بينما ودّع العالم مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو غارافاني عن عمر ناهز 93 عامًا، على صعيد السلام والأخوة الإنسانية، كرّمت جائزة زايد اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا والناشطة الأفغانية زرقاء يفتالي لعام 2026، في رسالة أمل للعالم.

الأمن السوري يحرر المنتج محمد قبنض ويؤمن سلامته بعد اختطافه

نفّذت وحدات الأمن الداخلي السورية، يوم الإثنين، عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن تحرير المنتج محمد قبنض وتأمين سلامته.

وأفادت الجهات المعنية بأن الإجراءات القانونية اللازمة جرت أصولًا قبل تسليم المواطن المحرَّر إلى ذويه. ونشرت وزارة الداخلية السورية فيديو يوثق لحظة تحرير المختطف.

وكانت الوزارة قد قالت في منشور على “فيسبوك”: “منذ لحظة الإبلاغ عن اختفاء المواطن محمد قبنض في محافظة ريف دمشق، باشرت وحدات الأمن الداخلي فورًا عمليات البحث والتحري، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهدف كشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة”.

وأضافت الوزارة: “خلال مجريات التحقيق، حاول بعض المحرضين حرف مسار القضية واتهام الدولة السورية بإخفائه، مما أدى إلى ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق المختص، الأمر الذي صعّب المهمة وأدى إلى تأخير التقدم في مسار البحث والتحقيق”.

وأكملت: “بفضل الجهود المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من العثور على المواطن محمد قبنض، وكان برفقته مختطف آخر يدعى حمزة اللحام، الذي اختطف قبل قرابة شهر وكانت قضيته قيد متابعة المباحث الجنائية، حيث جرى تأمينهما وحمايتهما أصولًا، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات وملاحقة باقي أفراد الخلية المسؤولة عن هذه الجريمة”.

وأطلّ منتج الدراما السورية المعروف محمد قبنض لأول مرة بعد تحريره، موجّهًا رسالة طمأنة للمواطنين ورجال الأعمال، مؤكّدًا أن “هناك دولة سورية قوية” قادرة على حمايتهم.

وفي أول تصريح له بعد التحرير، روى قبنض تفاصيل اختطافه، قائلاً: “تم اقتيادي من أمام مكتبي بحجة أنني مدعو لزيارة أحد الأفرع الأمنية في منطقة أوتستراد المزة بدمشق”، مضيفًا أن الخاطفين “لم يكونوا سوى عصابة من اللصوص”.

وأضاف قبنض: “بعد هذه التجربة المؤلمة، أقول للجميع – مواطنين ورجال أعمال – لا تخافوا، فنحن لدينا دولة”، وأعرب عن انبهاره بجهود رجال الأمن خلال عملية تحريره، مشيرًا: “لقد حطموا الباب ودخلوا”.

من جانبه، شارك حمزة اللحام تفاصيل اختطافه، موضحًا أنه اختُطف قبل خمسة أيام من رأس السنة، وأن الخاطفين كانوا يجبرونه على التصوير تحت التعذيب كل ثلاثة أيام، وإرسال المقاطع إلى عائلته.

يذكر أن حادثة اختطاف محمد قبنض، المنتج الشهير لمسلسل “باب الحارة”، تعود إلى 18 سبتمبر الماضي، حين أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطافه من أمام مقر شركته بعد انتحالهم صفة عناصر من الأمن العام، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفاة الممثلة السورية رجاء قوطرش

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، اليوم، وفاة الممثلة السورية رجاء قوطرش، معربةً عن خالص تعازيها لزوجها الفنان الدكتور فؤاد حسن.

وأكدت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد تشييع الجثمان وموعد تقبّل العزاء، حيث جاء في المنشور: «تعازينا القلبية للزميل الفنان الدكتور فؤاد حسن بوفاة زوجته الفنانة القديرة رجاء قوطرش. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقدّمت الراحلة خلال مسيرتها الفنية عددًا من الأعمال التلفزيونية البارزة، من بينها مسلسل «الخوالي» عام 2000، ومسلسل «أشواك ناعمة» عام 2005، ومسلسل «وجه العدالة» عام 2008.

وإلى جانب مشاركاتها التلفزيونية، خاضت رجاء قوطرش تجارب في السينما السورية، كان من أبرزها مشاركتها في فيلم «دمشق مع حبي» عام 2010. وبلغ رصيدها الفني أكثر من ثلاثين عملًا تنوّعت بين السينما والتلفزيون، وعُرفت بأسلوبها التمثيلي الهادئ والبسيط.

وكانت الفنانة الراحلة قد غابت عن الساحة الفنية منذ عام 2014، حيث ابتعدت تدريجيًا عن الأضواء.

مشتبه به أمريكي يقتل ثلاثة سياح بإطلاق نار عشوائي قرب “ديزني وورلد”

أفادت السلطات الأمريكية بأن رجلاً من ولاية فلوريدا أقدم على إطلاق النار وقتل ثلاثة سياح في عقار مستأجر بمدينة كيسيمي، القريبة من منتجع “والت ديزني وورلد”.

وقال شريف مقاطعة أوسيولا، كريستوفر بلاكمون، إن المشتبه به، أحمد جهاد بوجه (29 عاماً)، أُلقي القبض عليه يوم السبت بعد وقت قصير من العثور على الضحايا الثلاثة جثثاً بطلقات نارية في فناء العقار.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا كانوا قد اضطروا لتمديد إقامتهم بسبب عطل في سيارتهم، وتعرف على اثنين منهم كشقيقين من ميشيغان وأوهايو (70 و68 عاماً)، بينما الضحية الثالثة صديق لهما من أوهايو، ولا تزال هويته غير معلنة.

وأشار الشريف إلى أن الحادث يبدو عشوائياً، ولم يكن هناك أي نزاع بين الجاني والضحايا، كما عُثر على سلاحين ناريين داخل منزل المشتبه به يجري فحصهما لمعرفة ما إذا استُخدما في الجريمة.

يُذكر أن بوجه سبق واعتُقل عام 2021 بعد إطلاقه النار على شخص ومركبات عشوائية، وأُفرج عنه لاحقاً بسبب الجنون. وأمر قاضٍ باحتجازه دون كفالة في سجن مقاطعة أوسيولا، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

تقع كيسيمي في منطقة صاخبة مليئة بالعقارات المستأجرة وملاعب الغولف، على بعد نحو نصف ساعة بالسيارة من “ديزني وورلد”.

فيضانات عارمة في موزامبيق تُجبر أكثر من 620 ألف شخص على النزوح

أفادت فرق الإغاثة وشهود عيان بأن أمطارًا غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق في موزامبيق، ما اضطر آلاف السكان إلى الفرار من منازلهم.

وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يشارك في جهود الإغاثة، أن الكارثة أثّرت مباشرة على أكثر من 620 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه أكثر من 72 ألف منزل، وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمراكز الصحية.

وقالت راشيل فاولر، مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد، من العاصمة مابوتو لوكالة “رويترز”: “من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة، وقد وصلت السدود بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ويزيد من عدد الأشخاص المعرضين للخطر”.

وأضافت أن متطوعي الصليب الأحمر يعتمدون على قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، لكن الظروف تزداد صعوبة يومًا بعد يوم. وفي خطوة دعم عاجلة، أرسلت جنوب إفريقيا طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو لمساعدة جهود الإنقاذ.

وأظهرت لقطات جوية مساحات شاسعة من الأراضي غمرتها المياه بالكامل، مع بقاء قمم الأشجار فقط ظاهرة فوق المياه. وحتى الآن، لم تُعلن السلطات عن تقديرات رسمية لعدد الوفيات أو الإصابات الناجمة عن هذه الفيضانات.

مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار عند مجلس بلدي بشريبسكا في التشيك

أعلنت الشرطة التشيكية اليوم الاثنين أن حادث إطلاق النار الذي وقع عند مجلس بلدية شريبسكا شمال البلاد أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بينهم شرطي.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به لقي حتفه بالرصاص، مؤكدة أنه لا يوجد خطر حالياً على السكان.

وأضافت أن الهجوم ليس له دوافع سياسية أو دينية، وأن كافة الأدلة تشير إلى أن الدافع يعود إلى علاقة شخصية.

وكان القتيل موظفاً في مجلس المدينة، بينما كان عمدة البلدة من بين الجرحى. وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم كان مسلحاً بثلاثة أسلحة غير مرخصة.

وقد قدم رئيس الجمهورية بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش تعازيهم لأقارب الضحايا.

وتقع مدينة شريبسكا قرب الحدود الألمانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة.

اصطدام أكثر من 100 مركبة في ميشيغن بسبب عاصفة ثلجية قوية

أفاد مسؤولون في ولاية ميشيغن الأميركية، بأن السلطات تعمل على إعادة فتح طريق تعرض لحادث اصطدام ضخم شمل أكثر من 100 سيارة وشاحنة، نتيجة عاصفة ثلجية قوية.

وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث تسبب بانزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها ببعضها البعض على الطريق السريع آي-196، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، دون تسجيل أي وفيات. وشمل الحادث ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج مغلقًا لفترة بسبب كثافة الحركة وارتفاع المخاطر.

وحض المسؤولون سائقي السيارات على توخي الحذر والابتعاد عن السرعة في ظل الظروف المناخية الخطرة، مع توقع استمرار تساقط الثلوج بكثافة وانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في شمال الولاية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلاً إلى 10 سنتيمترات، ليبلغ إجمالي تراكم الثلوج 35.5 سنتيمتر في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيغن، ونصحت المواطنين بعدم التوجه إلى هذه المناطق.

هجمات أسماك القرش تجبر على إغلاق 34 شاطئًا في سيدني

أغلقت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء امتدادًا ساحليًا بطول 30 كيلومترًا في سيدني بعد وقوع هجوم سمك قرش ثالث خلال يومين.

وأفاد مجلس الشواطئ الشمالية في بيان بأن جميع الشواطئ الـ34 في المنطقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، داعيًا السباحين وركاب الأمواج إلى متابعة تحديثات حالة الشواطئ والتحقق من الإغلاقات قبل التوجه إليها.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تعرض رجل للعضّ من قبل سمكة قرش مساء الإثنين على شاطئ نورث ستاين في ضاحية مانلي بشواطئ الشمال، وقام أفراد من الجمهور بسحبه من الماء وبدء تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول خدمات الطوارئ، حيث تلقى علاجًا لإصابات خطيرة في ساقيه ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وسبق هذا الحادث هجومان آخران: الأول يوم الاثنين تعرض فيه فتى لعضة سمكة قرش أثناء ممارسة ركوب لوح التزلج على الماء في شاطئ دي واي، والثاني يوم الأحد تعرض فيه فتى يبلغ 13 عامًا لهجوم أثناء السباحة في مياه ضحلة قرب شاطئ شرق سيدني. وذكرت الشرطة أن الإصابات تتفق مع هجمات من أسماك قرش كبيرة.

وبحسب بيانات رسمية لعام 2025، شهدت أستراليا متوسط نحو 20 حادثة سمك قرش مع إصابات سنويًا خلال السنوات العشر الماضية، مع متوسط 2.8 وفاة سنويًا.

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو عن عمر 93 عامًا

أعلنت مؤسسة فالنتينو، اليوم الثلاثاء، وفاة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو غارافاني في منزله بالعاصمة الإيطالية روما عن عمر يناهز 93 عامًا.

وقالت المؤسسة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “لم يكن فالنتينو غارافاني مرشدًا دائمًا وإلهامًا لنا جميعًا فحسب، بل كان مصدرًا حقيقيًا للنور والإبداع والرؤية”.

ومن المقرر أن يُعرض جثمانه في مقر المؤسسة بروما يومي الأربعاء والخميس، على أن تُقام الجنازة يوم الجمعة في كنيسة سانتا ماريا ديلي أنجيلي إي دي مارتيري بساحة ديلا ريبوبليكا في روما.

واشتهرت تصميمات فالنتينو غارافاني الأنيقة، والتي تحمل العلامة التجارية المميزة “فالنتينو ريد”، في عروض الأزياء لنحو نصف قرن، لتصبح أيقونة عالمية للأناقة والفخامة.

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تُكرّم اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا وزرقاء يفتالي لعام 2026

أعلنت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية عن المُكرَّمين في دورتها السابعة لعام 2026، وهم: اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا، وزرقاء يفتالي، الناشطة الأفغانية المناصرة لتعليم النساء، ليكونا أول المكرَّمين من منطقة القوقاز وأفغانستان.

ويُقدَّر اختيار اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا لأهميته الاستثنائية في تعزيز المصالحة والاستقرار في منطقة القوقاز، وإنهاء عقود من الصراع والمعاناة الإنسانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والثقة المتبادلة بين البلدين.

أما اختيار زرقاء يفتالي فيُعزى إلى شجاعتها في الدفاع عن حق النساء والفتيات في التعليم، حيث ساهمت في تمكين أكثر من 100,000 شخص في أفغانستان وخارجها، مقدمة الدعم النفسي والاجتماعي والفرص التعليمية للفتيات اللواتي يعشن في ظروف صعبة.

وأعرب الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، عن فخره بتكريم الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية الجائزة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحت رعاية كبار الشخصيات الدينية العالمية، مثل البابا ليو الرابع عشر والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن اعتزازه بالتكريم، مؤكّدًا أنه نتاج جهد جماعي شارك فيه كثيرون داخل أرمينيا وخارجها، وسيُسهم التكريم في تعزيز الثقة بين الشعبين ودعم مسار السلام.

وقالت زرقاء يفتالي: “يحمل هذا التكريم رسالة قوية وملهمة لنساء أفغانستان، وسيكون دافعًا للأمل لكثير من الفتيات، خصوصًا الطالبات في البرامج التعليمية وبرامج السلام والقيادة”.

وسيُقام الحفل السنوي للجائزة في الرابع من فبراير 2026، بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية، في صرح زايد المؤسس بأبوظبي، وسيُبثّ مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي للجائزة.

وتحتفي الجائزة، التي تأسست بعد توقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية في 2019، بالأفراد والجهات التي تُسهم في تعزيز السلام والتعايش، وقد كرّمت منذ تأسيسها 19 شخصية وجهة من 19 دولة، من بينهم البابا فرنسيس، والدكتور أحمد الطيب، والملك عبدالله الثاني، والبروفيسور مجدي يعقوب، وعدد من ناشطي السلام حول العالم.