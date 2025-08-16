أحداث اليوم.. صراعات وكوارث وتحولات عالمية

أحداث مأساوية حول العالم.. الولايات المتحدة تعلق تأشيرات الزيارة القادمة من غزة وسط أزمة إنسانية خانقة، فيما تُوفيت امرأة وابنتها بصاعقة في السعودية، مصر شهدت ثلاثة قتلى و12 مصابًا في حادث اصطدام شاحنة بحافلة بالوادي الجديد، بينما اندلع حريق هائل في سوق الترجمان بالقاهرة وأعلنت السلطات عن استعادة قطع أثرية نادرة مهربة من هولندا، في الولايات المتحدة، قُتل رجل أثناء بث مباشر على فيسبوك، وتوفيت بطلة كمال الأجسام هايلي ماكنيف، فيما شهدت سياتل سرقة مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار، السعودية أحبطت تهريب كوكايين مخبأ في لحوم مجمدة، في حين حذرت منظمة الصحة للأمريكتين من ارتفاع إصابات ووفيات الحصبة في أمريكا الشمالية، تونس أودعت القاضي المعارض مراد المسعودي السجن رغم وجود طعن قانوني معلق.

الولايات المتحدة توقف جميع تأشيرات الزيارة القادمة من غزة وسط أزمة إنسانية خانقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها جزء من “مراجعة شاملة للعملية والإجراءات التي استخدمت لإصدار التأشيرات المقدمة لأغراض طبية وإنسانية”.

وقالت الوزارة في منشور على منصة “إكس”، إن القرار يشمل كافة تأشيرات فئتي “بي1” و”بي2″، اللتين تسمحان للأجانب بالحصول على العلاج الطبي داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أكثر من 3,800 تأشيرة صدرت منذ بداية العام لحاملي وثيقة السفر الفلسطينية، منها 640 تأشيرة في شهر مايو وحده.

خبير سعودي يوضح سبب وفاة امرأة وابنتها بصاعقة: الهاتف ليس السبب

في حادثة مأساوية هزت مدينة أبها بمنطقة عسير السعودية، توفيت امرأة وابنتها إثر إصابتهما بصاعقة رعدية، ما أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كان استخدام الهاتف المحمول سبباً في الحادث.

وعلق خبير المناخ السعودي عبد الله المسند على الواقعة، مؤكداً أن إصابة الأشخاص بالصواعق لا تعود للهواتف نفسها، بل لوجود الشخص في المكان الذي ضربته الصاعقة.

وأوضح في مقابلة له مع بودكاست “ثمانية – فنجان” أن الصواعق كانت تضرب البشر والحيوانات قبل اختراع الهواتف، وأن تعليمات الهواتف لا تحظر استخدامها أثناء العواصف الرعدية.

ونصح المسند المتواجدين في مناطق مرتفعة أو مفتوحة أو شديدة النشاط الرعدي بالتخلص من الأجسام المعدنية مثل المفاتيح والساعات والهاتف، والاحتماء داخل السيارات التي توفر حماية كهربائية، وفصل الأجهزة الكهربائية في المنازل لتجنب تلفها، وعدم الاستحمام وقت العواصف خوفاً من انتقال الكهرباء عبر المياه.

وأشار إلى أن منطقة جازان تُعد من أكثر مناطق المملكة تعرضاً للعواصف الرعدية، متجاوزة بعض الدول الأوروبية في معدلاتها الإحصائية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الضحيتين هما إقبال بنت عبد الهادي الدليمان الشراري وابنتها يارا عبيد الله عوض النصيري الشراري، حيث تعرضتا للصاعقة يوم الثلاثاء الماضي، في حين تداول البعض شائعات عن علاقة الحادث بالهاتف المحمول، وهو ما نفاه خبير المناخ تماماً.

مصر.. 3 قتلى و12 مصابًا بحادث اصطدام شاحنة وحافلة في الوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بينهم 9 أطفال إثر اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور في الجمهورية، وضبط 114 ألفًا و515 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة. كما تم فحص 2673 سائقًا، تبين إيجابية 178 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وبالنسبة للطريق الدائري الإقليمي، شهدت الحملات ضبط 1056 مخالفة وفحص 188 سائقًا تبين إيجابية 12 حالة تعاطي مخدرات بينهم، ضمن جهود الوزارة للحد من الحوادث المميتة في المنطقة.

حريق هائل يندلع في سوق الترجمان وسط القاهرة وإجراءات إخماد عاجلة

شهدت منطقة سوق الترجمان، أحد أبرز الأسواق الشعبية في وسط القاهرة، حريقًا ضخمًا اليوم السبت، اندلع في ساعات الظهيرة الأولى في محل لبيع الزيوت، قبل أن ينتشر بسرعة إلى المحلات والأكشاك المجاورة.

تسبب الحريق في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطت سماء العاصمة، مما أثار حالة من الهلع بين المتسوقين والتجار. هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى الموقع، وفرضت كردونًا أمنيًا لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة، بما في ذلك المناطق القريبة من مستشفى الجلاء.

وأكدت المصادر الرسمية أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة، لكن حتى الآن لم ترد تقارير عن إصابات أو خسائر في الأرواح. ويُعزى انتشار الحريق إلى المواد القابلة للاشتعال في السوق مثل الملابس المستعملة والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، وخاصة الأسلاك الكهربائية القديمة.

ويُذكر أن سوق الترجمان معروف بكثافة الأكشاك والمحلات المتلاصقة، ما يزيد من خطورة انتشار الحرائق. وقد شهد السوق سابقًا عدة حرائق كبيرة، كان أبرزها في أكتوبر 2015، حين أتى حريق على 21 باكية وتسبب بخسائر مالية ضخمة.

تستمر جهود فرق الإطفاء للسيطرة على النيران وتأمين المنطقة، بينما يراقب التجار الوضع بقلق بالغ.

مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة مهربة من هولندا وتواصل جهود حماية تراثها

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، تسلّم السفارة المصرية في لاهاي مجموعة من القطع الأثرية النادرة من الحكومة الهولندية، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.

وأفاد بيان الوزارة بأن السفير المصري في هولندا، عماد حنا، أعرب خلال مراسم التسليم عن شكره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع، مؤكداً حرص الجانبين على حماية التراث الإنساني والحضاري ودعم الجهود العالمية لحفظ الآثار ومنع تهريبها.

وأشار السفير إلى أن استعادة هذه القطع تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المهربة، وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مصر الأسبوع الماضي استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، تضمنت 10 قطع من لندن تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، مثل لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، تمائم صغيرة، أجزاء من تيجان من البرونز، وأوانٍ جنائزية من مادة “فيانس”، إضافة إلى قناع جنائزي من الخرز وعدد من التمائم الجنائزية.

كما استردت مصر من برلين ثلاث قطع أثرية شملت جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة “عنخ”، رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة، في إطار حرصها على استعادة آثارها المنهوبة وحماية تاريخها وتراثها الحضاري.

مقتل رجل أثناء بث مباشر على “فيسبوك” في شيكاغو

أعلنت شرطة شيكاغو الأمريكية عن مقتل رجل بالرصاص أثناء ظهوره في بث مباشر على موقع “فيسبوك”، في الجانب الغربي من المدينة.

ووقع الحادث يوم الأربعاء عند الساعة 6:14 مساءً بالتوقيت المحلي في مجمع 5000 من شارع ويست ماديسون بمنطقة ساوث أوستن، بالقرب من مركز للشرطة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي شاهده ما يقرب من مليوني شخص على منصة “إكس”، لحظات وفاة الضحية كيفن واتسون (42 عامًا) بعد أن اقتربت مركبة أخرى وأطلق أحد ركابها النار عليه أثناء جلوسه في سيارته.

وأكد مكتب الفحص الطبي لمقاطعة كوك هوية الضحية، فيما عبر أصدقاؤه وعائلته عن حزنهم العميق بعد توثيق لحظاته الأخيرة عبر البث المباشر.

وأفاد شهود أن واتسون حاول مقاومة إطلاق النار قبل أن يُصاب برصاصة في صدره ويفارق الحياة.

وفاة مفاجئة لبطلة كمال الأجسام الأمريكية هايلي ماكنيف عن 37 عامًا

توفيت بطلة كمال الأجسام الأمريكية هايلي ماكنيف عن عمر يناهز 37 عامًا في حادثة وصفت بأنها “مفاجئة وصادمة”، دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، ومن المقرر إقامة جنازتها يوم السبت.

وقال والدها لمجلة *People*: “كانت هايلي شعاع نور في هذا العالم، مفعمة بالطاقة والعزيمة، وحققت كل ما وضعت عينيها عليه، وكانت تحبنا بشدة. سنفتقدها أكثر مما يمكن للكلمات وصفه”.

وأضاف: “اختارت كمال الأجسام واللياقة وحققت أعلى النجاحات الممكنة، أحببتنا كثيرا ونحبها ونفتقدها بجنون”.

كما عبّر مدربها ديف بالومبو عبر *إنستغرام* عن حزنه قائلاً: “أشعر بالحزن لرحيل هايلي ماكنيف، غادرتنا مبكرًا جدًا. كانت ذكية وموهوبة ولديها إمكانات هائلة، كنت فخورًا بأن أكون صديقها”.

هذا وولدت ماكنيف في كونكورد بولاية ماساتشوستس، وتخرجت من مدرسة كونكورد-كارلايل الثانوية وجامعة ماساتشوستس أمهرست، وحققت نجاحات لافتة في عالم كمال الأجسام خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، حيث فازت بألقاب على مستوى ولايتي ماريلاند وديلاوير، كما كانت إحدى الشخصيات البارزة في الفيلم الوثائقي *Raising the Bar* عام 2005 الذي ألقى الضوء على كواليس هذه الرياضة.

سرقة جريئة في سياتل.. لصوص ينهبون متجر مجوهرات بقيمة 2 مليون دولار في أقل من 90 ثانية

تعرض متجر مجوهرات في منطقة غرب سياتل، أمس الخميس، لعملية سرقة سريعة وجريئة نفذها أربعة لصوص مقنعون، تمكنوا خلالها من الهروب بما يقدر بنحو 2 مليون دولار من الألماس والساعات الفاخرة والذهب، بحسب ما أفادت الشرطة الأميركية.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة المشتبه بهم وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي بمطارق قبل أن ينهبوا ستة واجهات عرض خلال أقل من دقيقة ونصف.

وبيّنت الشرطة أن إحدى واجهات العرض كانت تضم ساعات رولكس بقيمة 750 ألف دولار.

وأوضحت الشرطة أن أحد اللصوص هدد الموظفين باستخدام رذاذ للدببة ومسدس صاعق، إلا أنه لم يُصب أحد بأذى.

من جهته، أعرب جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة، عن صدمة الموظفين، مؤكداً أنهم سيغلقون المتجر لفترة مؤقتة، بينما يواصلون تنظيف الزجاج المكسور وإحصاء الخسائر.

وعلى الرغم من استجابة الشرطة لبلاغ السرقة، كان اللصوص قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم القبض عليهم خلال عملية البحث في المنطقة.

السعودية تحبط تهريب 28.9 كيلوغرام كوكايين مخبأة في لحوم مجمدة بميناء جدة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية “زاتكا” من إحباط محاولة تهريب 28.9 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدر، كانت مخبأة داخل إرسالية لحوم مجمدة واردة عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أن الإرسالية خضعت للإجراءات الجمركية والفحص عبر التقنيات الأمنية الحديثة، ما مكّن من كشف المخدرات قبل دخولها إلى المملكة.

وشدد الحربي على استمرار “زاتكا” في تعزيز الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات، مؤكداً أن الهيئة تقف بالمرصاد لمحاولات تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات حفاظاً على أمن المجتمع والاقتصاد الوطني.

ودعا الحربي الجميع للإسهام في مكافحة التهريب عبر التواصل مع الهيئة على الرقم 1910 أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، مع التأكيد على سرية البلاغات ومنح مكافآت مالية عند صحة المعلومات.

منظمة الصحة للأمريكتين تحذر من ارتفاع إصابات ووفيات الحصبة في أمريكا الشمالية

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، عن تصاعد مقلق في حالات الإصابة بالحصبة في الأمريكتين، مع التركيز على أمريكا الشمالية، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في الوفيات الناجمة عن المرض في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وأرجعت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تفشي الحصبة إلى تراجع معدلات التطعيم، حيث أظهرت البيانات أن 71% من الحالات سُجلت بين أفراد غير مطعمين، فيما لم يُعرف وضع التطعيم لدى 18% من المصابين.

ووفقًا لإحصاءات المنظمة، فقد تم تسجيل 10,139 إصابة مؤكدة بالحصبة و18 وفاة مرتبطة بها في 10 دول بالأمريكتين حتى 8 أغسطس، بزيادة تصل إلى 34 ضعفًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2024)، وسُجلت غالبية الوفيات في المكسيك بواقع 14 حالة، تلتها الولايات المتحدة بثلاث حالات، وكندا بحالة واحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم الوفيات في المكسيك كانت بين السكان الأصليين، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و54 عامًا، مؤكدة أن الحصبة مرض “معد للغاية” ينتشر بسرعة بين غير المطعمين، خاصة الأطفال.

كما كشفت دراسة أجرتها “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” في الولايات المتحدة عن انخفاض معدلات التطعيم ضد الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال خلال العام الدراسي 2024-2025 مقارنة بالعام السابق، مما يزيد من مخاطر تفشي الأمراض في البلاد.

تونس: إيداع القاضي المعارض مراد المسعودي السجن رغم طعن قانوني معلق

ألقت السلطات التونسية القبض على القاضي المعزول مراد المسعودي، أحد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وأودعته السجن تنفيذًا لحكم غيابي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، رغم وجود طعن قانوني لم يُبت فيه بعد.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن أعوان أمن بزي مدني أوقفوا المسعودي أمام مقر سكنه يوم الجمعة، بعد إصدار النيابة العامة مذكرة توقيف بحقه، على خلفية اتهامه بـ”افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024″.

وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم غيابيا في وقت سابق، غير أن المسعودي قدم اعتراضًا قانونيًا، ما دفع السلطات إلى إبقائه في حالة سراح مؤقت إلى حين البت النهائي في الطعن.

ووصف المحامي سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن المسعودي، عملية إيقاف موكله بأنها “فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة”، مشيرًا إلى أن الإيقاف تم “بناء على حكم سبق نقضه لدى محكمة الاستئناف”.

وأضاف أن هذه الخطوة “تعكس استهدافًا سياسيًا” للمسعودي بسبب مواقفه المعارضة للرئيس، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتمتع بصفته القضائية وبحصانته القانونية بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرارًا رئاسيًا سابقًا بعزله مع مجموعة من القضاة.

وتأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة بين السلطة التنفيذية وعدد من القضاة والمعارضين السياسيين، في ظل انتقادات محلية ودولية بشأن وضع القضاء وحرية التعبير في تونس.