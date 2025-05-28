أحداث تهز العالم.. زلازل قاتلة وحوادث مأساوية وأسرار تُكشف لأول مرة!

عاصفة من الأحداث تتوالى على الساحة العالمية، تحمل معها تفاصيل تلهب الحواس وتثير الفضول. زلزال مدوٍ يهز سواحل المكسيك، مأساة إنسانية تقضي على أرواح بريئة في جزر الكناري، وعمليات أمنية ناجحة تُفكك شبكات إجرامية متعددة الجنسيات في عُمان، وبينما تتكشف أسرار جاسوس إيراني يُعدم بعد سنوات من التجسس، تندلع نيران في مركز تجاري أميركي، وأحداث مأساوية تحيط بلاعب شاب اختفى في روسيا.

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب قبالة سواحل المكسيك دون تقارير عن أضرار

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأربعاء، منطقة جزر رفيلا جيخيدو قبالة السواحل الغربية للمكسيك.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بُعد نحو 402 كيلومتر جنوب غرب مدينة بويرتو فالارتا الساحلية، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم تُسجل أي تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية، كما لم تُصدر السلطات المكسيكية تحذيرات من موجات تسونامي.

وتُعد المنطقة الواقعة قبالة السواحل المكسيكية من المناطق النشطة زلزاليًا، حيث تقع المكسيك على حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.

مقتل 7 نساء وأطفال بانقلاب قارب مهاجرين في ميناء بجزر الكناري

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية عن وفاة سبعة أشخاص، بينهم أربع نساء وثلاثة أطفال، جراء انقلاب قارب مهاجرين في ميناء إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وأوضحت خدمة الإنقاذ البحري أن القارب انقلب على بعد نحو 9.6 كيلومترات من الشاطئ أثناء قيام رجال الإنقاذ بإنزال القاصرين لدى وصول القارب إلى رصيف جزيرة “إل هييرو”، ونتيجة لحركة الركاب على متن القارب، فقد تسببت هذه الحركة في انقلاب القارب وسقوطهم في الماء.

وأكدت خدمات الطوارئ أن الحادث أسفر عن مقتل أربع نساء ومراهقة وطفلتين صغيرتين، وتمكن أحد الغواصين من العثور على إحدى الطفلتين، كما نقلت مروحية طفلين آخرين (فتاة وولد) إلى مستشفى محلي في حالة خطيرة بعد أن كادا يغرقا.

وأشارت تقارير محلية إلى أن القارب كان مكتظًا بأكثر من 100 شخص، وقام رجال الإنقاذ وأفراد هيئة الصليب الأحمر بانتشال عدد من الأشخاص من الماء.

شرطة عُمان تفكك عصابات متعددة الجنسيات.. مخدرات واحتيال وسرقة كابلات كهربائية

أعلنت شرطة سلطنة عُمان عن سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة أسفرت عن القبض على مجموعة من المتهمين الأجانب المتورطين في جرائم متفرقة، شملت تهريب المخدرات، الاحتيال المالي، وسرقة كابلات كهربائية.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على مصري وسوداني في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، بعد ضبط أكثر من 20 كيلوغراماً من مخدري الكريستال والحشيش بحوزتهما.

في سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة الوسطى، عن توقيف أربعة أشخاص من الجنسية المصرية تورطوا في عملية احتيال ممنهجة، استهدفت عدداً من المواطنين عبر الترويج لاستبدال عملة أجنبية مزيفة مقابل مبالغ قانونية بأسعار مغرية. وأوضحت الشرطة أن المحتالين كانوا يسرقون المبالغ من ضحاياهم بعد إقناعهم بالصفقة، ثم يفرّون من المكان.

أما في ولاية بركاء، ألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص من الجنسية البنغلاديشية أثناء قيامهم بسرقة كابلات من مجمعات كهربائية وخطوط توصيل الكهرباء، في جريمة اعتُبرت انتهاكاً للبنية التحتية الحيوية للمنطقة.

وأكدت شرطة عمان السلطانية أن الإجراءات القانونية جارية بحق جميع المتهمين، مشددة على استمرارها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية وضبط مرتكبيها، بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مدان بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، وتورطه في جمع معلومات حساسة عن مواقع استراتيجية داخل البلاد وتجنيد عملاء لصالح إسرائيل.

ووفقًا لما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصادر قضائية، فقد تم اعتقال المدان في طهران عام 2020 بعد رصد تحركات مشبوهة، حيث تبين أنه كان على اتصال مباشر مع عناصر من الموساد خلال زياراته المتكررة إلى عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.

وأضافت المصادر أن المتهم تلقى تدريبات أمنية متقدمة على يد جهاز الموساد بهدف تجنيد مصادر داخل إيران، إلى جانب جمع معلومات استخبارية حساسة. كما أظهرت التحقيقات استخدامه قنوات مشفرة لنقل معلومات استراتيجية إلى ضابط استخبارات إسرائيلي، إضافة إلى عقده لقاءات مع عناصر من الموساد في بروكسل، من بينها زيارة موثقة إلى السفارة الإسرائيلية.

وبعد إتمام مراحل التحقيق والمحاكمة، أصدرت المحكمة المختصة حكماً بالإعدام على المتهم بتهمة “المحاربة والإفساد في الأرض”، وتم تنفيذ الحكم شنقاً عقب تصديق المحكمة العليا عليه.

إطلاق نار داخل مركز تجاري في كونيتيكت الأميركية يخلف خمسة جرحى

شهد مركز “براس ميل” التجاري في مدينة ووتربري بولاية كونيتيكت الأميركية مساء الثلاثاء، مواجهة مسلحة أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، نُقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

ووفقاً لتصريحات عمدة المدينة بول بيرنيروفسكي جونيور، فقد اندلع إطلاق النار نحو الساعة 4:40 مساءً بعد تصاعد خلاف بين عدد من الأشخاص داخل المجمع التجاري، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المتسوقين.

وأكدت شرطة ووتربري أن الحادث لم يكن عشوائياً، مشيرة إلى أن المشتبه به رجل في العشرينات من عمره استخدم سلاحاً نصف آلي خلال إطلاق النار. وتمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال شخص على صلة بالحادث، فيما تتواصل التحقيقات بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أحد المصابين وهو يستغيث أمام متجر، بينما احتمى عشرات الزبائن داخل المحلات المجاورة تفادياً للنيران.

وأعرب حاكم كونيتيكت نيد لامونت عن أسفه للحادث، مؤكداً في تغريدة على منصة “إكس” أن المراكز التجارية يجب أن تبقى أماكن آمنة لجميع الزوار، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وفاة بطل العالم الأسطوري سلمان خاسيميكوف عن 72 عاماً بعد صراع مع المرض

أعلن الاتحاد الروسي للمصارعة وفاة المصارع السوفيتي الأسطوري سلمان خاسيميكوف، أحد أبرز نجوم المصارعة الحرة في تاريخها، عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد معاناة مع مشكلات في القلب.

وأكد رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة ميخائيل مامياشفيلي النبأ في تصريح لوكالة تاس، قائلاً: “إنها مأساة كبيرة… رحمه الله. فقدنا شخصية مميزة وطموحة تركت بصمة لا تُنسى في عالم المصارعة”.

ويُعد خاسيميكوف من أعمدة الرياضة السوفيتية، حيث تُوِّج بلقب بطولة العالم في فئة الوزن الثقيل (أكثر من 100 كغ) أربع مرات أعوام 1979 و1981 و1982 و1983، ما جعله أحد أكثر المصارعين تتويجاً في جيله.

ورغم إنجازاته العالمية، غاب خاسيميكوف عن أولمبياد موسكو 1980 إثر خسارته في نهائي بطولة الاتحاد السوفيتي، كما حُرم من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 بسبب مقاطعة الاتحاد السوفيتي لتلك الدورة.

وفي تسعينيات القرن الماضي، خاض الراحل تجربة في عالم المصارعة الاستعراضية (ريسلينغ)، ساعياً لاكتشاف آفاق جديدة بعد اعتزاله الحلبات الاحترافية.

ويترك سلمان خاسيميكوف خلفه إرثاً رياضياً غنياً وإعجاباً واسعاً بين أجيال المصارعين والمشجعين، كواحد من الأسماء التي حفرت مجدها في تاريخ الرياضة السوفيتية والعالمية.

تفاصيل صادمة عن تعذيب تاجر بيتكوين على يد رجل أعمال أمريكي في نيويورك

أمرت محكمة مانهاتن الجنائية، بحبس رجل الأعمال الأمريكي ويليام دوبلاسي، المتهم الثاني في قضية اختطاف وتعذيب تاجر البيتكوين الإيطالي مايكل كارتوران، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في عالم العملات الرقمية.

وخلال جلسة المحكمة، سعى محامي الدفاع سانفورد توكين إلى الإفراج عن موكله بكفالة مليون دولار، مشدداً على أن “القضية ستنهار مع ظهور أدلة جديدة”، وأشار إلى أن دوبلاسي سلّم نفسه طوعاً، مما يدل على “عدم وجود نية للهروب”، واقترح أن يقيم موكله مع والده ويرتدي سوار مراقبة إلكتروني، لكن القاضية جولييتا لوزانو رفضت طلب الإفراج، وأمرت باستمرار احتجاز المتهم، معتبرة أن بقائه قيد التوقيف ضروري لضمان حضوره الجلسات المقبلة، وأمرت بمصادرة جواز سفره كما أصدرت أمراً بحماية الضحية. وتقرر عقد الجلسة المقبلة يوم الجمعة.

وتشير التحقيقات إلى أن دوبلاسي، بالتعاون مع شريكه جون وولتز – المحتجز حالياً في سجن رايكرز آيلند – أقدما على اختطاف واحتجاز كارتوران، بهدف انتزاع كلمة مرور محفظته الرقمية التي تحتوي على عملات بيتكوين. وخلال فترة الاحتجاز، تعرض الضحية للضرب المبرح والتهديد بمنشار كهربائي، ما أسفر عن إصابات جسيمة.

وبحسب الشرطة، تمكن كارتوران من الفرار الجمعة الماضي بعد هجوم وحشي، إذ توجه حافي القدمين ومغطى بالجروح إلى شرطي مرور طلباً للمساعدة، في مشهد وصفه شهود بأنه “مرعب ومفجع”، والمتهمان والضحية تربطهم خلفية مشتركة في الاستثمار بالعملات الرقمية، وكانوا شركاء في صندوق تحوط متخصص قبل أن تنشب خلافات حادة بينهم على ما يبدو. وتشير التقارير إلى أن دوافع الجريمة مرتبطة بصراع على أصول رقمية واختلافات مالية داخلية.

العثور على جثة لاعب كرة الطائرة الروسي سيرغي بافلوف بعد شهر من اختفائه

أعلن نادي كوزباس-2 الروسي وفاة لاعبه الشاب سيرغي بافلوف، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد اختفائه لأكثر من شهر.

ونشر النادي عبر قناته الرسمية على “تليغرام” بيانًا قدم فيه التعازي الحارة لعائلة اللاعب وأحبائه، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت في 7 مايو الماضي بأن الشرطة والمتطوعين واصلوا البحث عن بافلوف منذ اختفائه في 28 أبريل، بعد أن شوهد آخر مرة على جسر كوزنيتسكي في مدينة كيميروفو.

وأعلنت السلطات اليوم الأربعاء العثور على جثة اللاعب على ضفاف نهر توم في منطقة ياشكينسكي، على بعد نحو 10 كيلومترات من قرية باتشا، أي ما يقارب 50 كيلومترًا من موقع اختفائه الأخير.

وشارك بافلوف هذا الموسم في دوري الشباب الروسي للكرة الطائرة ضمن صفوف كوزباس-2، الذي أنهى البطولة في المركز الثامن، ولا تزال ظروف وفاته غير واضحة، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق في الحادثة التي هزت الوسط الرياضي الروسي.