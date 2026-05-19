أحداث دامية و«اضطرابات متصاعدة» حول العالم

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث والاضطرابات المتفرقة، ففي مصر والعراق سُجلت حوادث إطلاق نار مروعة خلفت عشرات الضحايا، بينما شهدت روسيا وإيطاليا والمالديف حوادث غرق مأساوية أودت بحياة أشخاص خلال أنشطة بحرية، في حين تتواصل حرائق الغابات في الولايات المتحدة وسط عمليات إجلاء واسعة، وعلى الصعيد السياسي، تتصاعد الاحتجاجات في بوليفيا بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة، فيما تعزز واشنطن شراكاتها العسكرية في آسيا عبر صفقات تسليح جديدة، كما طفت على السطح قضايا مثيرة للجدل، من بينها تحقيقات جنائية مرتبطة برجل أعمال إسباني بارز.

مصر.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار عشوائي داخل موقف بأسيوط

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، في حادث إطلاق نار عشوائي داخل موقف للنقل العام بمحافظة أسيوط جنوب مصر، بعدما أقدم شخص يستقل سيارة ملاكي على فتح النار بشكل مفاجئ على المتواجدين في المكان.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية أنها تلقت بلاغًا عبر شرطة النجدة يفيد بوقوع إطلاق نار داخل الموقف، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من تحديد هوية منفذ الواقعة، الذي فرّ إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز.

وخلال محاولة ضبطه، أطلق المتهم النار تجاه القوات، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتله في الحال، وفق بيان الداخلية.

وأوضحت التحريات الأولية أن مرتكب الحادث كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة، وكان يتلقى العلاج بشكل دوري داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية في القاهرة.

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات أسيوط الجامعي وأبنوب لتلقي الرعاية الطبية، وسط استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

بغداد.. شابان يقتلان خالهما بـ10 طلقات نارية بسبب خلاف على “سقوط العكال”

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في العراق، إلقاء القبض على متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها خالهما، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر بأكثر من 10 طلقات نارية في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن مديرية مكافحة إجرام الكرخ – قسم الشعلة، تمكنت من اعتقال المتهمين بعد تنفيذ جريمة قتل “بشعة”، مشيرة إلى أن الضحية فارق الحياة نتيجة إصابته بطلقات نارية في منطقة الرأس.

وبحسب البيان، فإن الحادثة وقعت على خلفية خلاف عائلي بسيط تطور إلى جريمة قتل بسبب سقوط “العكال”، ما أدى إلى تصعيد الخلاف بين الأطراف داخل العائلة.

وأضافت شرطة بغداد الكرخ أن المتهمين حاولا الاختباء والتنقل بين أكثر من محافظة بهدف تضليل الأجهزة الأمنية والهروب من الملاحقة، قبل أن تتمكن القوات من تحديد أماكن تواجدهما وإلقاء القبض عليهما.

وأوضحت أن العملية جرت بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة لتحركات المتهمين، ضمن إجراءات قانونية مستمرة.

وأكدت القيادة أنه سيتم عرض المتهمين على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ونيل الجزاء العادل وفق القانون.

مصرع 5 أشخاص في انقلاب قارب ناقل للركاب في بحيرة بايكال الروسية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية عن مصرع خمسة أشخاص إثر انقلاب قارب يعمل بالوسادة الهوائية في بحيرة بايكال ضمن إقليم بورياتيا في روسيا.

وأوضحت الوزارة أن القارب كان يقل 18 شخصاً في رحلة عبر البحيرة، قبل أن يتعرض للحادث، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع وتمكنت من إنقاذ 13 شخصاً، من بينهم طفل، فيما تم العثور على 5 حالات وفاة.

وأضافت وزارة الطوارئ أن امرأة كانت على متن القارب أُصيبت بجروح في الساق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعد القوارب التي تعمل بالوسادة الهوائية من وسائل النقل الشائعة في بحيرة بايكال، خاصة في الرحلات السياحية والمناطق النائية، كما تُستخدم في فترات ذوبان الجليد للتنقل بين الماء والسطح المتجمد.

غير أن هذه القوارب تواجه مخاطر في الظروف الجوية الصعبة، خصوصاً عند هبوب الرياح القوية أو في حال زيادة الحمولة، ما قد يؤدي إلى حوادث انقلاب كما حدث في هذا الحادث المأساوي.

احتجاجات عنيفة تهز بوليفيا وتواجه الرئيس باز وسط أزمة اقتصادية حادة

تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس البوليفي رودريغو باز في العاصمة لاباز بعد ستة أشهر فقط من توليه السلطة، وسط مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، في ظل أزمة اقتصادية تُعد الأسوأ في البلاد منذ أربعة عقود.

وحاول محتجون مسلحون بمتفجرات بدائية وعصي وحجارة الوصول إلى ساحة موريو حيث يقع القصر الرئاسي، إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتشهد البلاد اضطرابات متواصلة منذ أكثر من أسبوعين، مع إغلاق طرق رئيسية أدت إلى عزل العاصمة عن بقية المناطق، ما تسبب في نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية.

وأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحق أحد أبرز قادة النقابات العمالية بتهم تتعلق بالتحريض و”الإرهاب”، فيما تتهم الحكومة الرئيس السابق إيفو موراليس بالوقوف وراء الاضطرابات، وهو ما ينفيه أنصاره.

كما تشهد بوليفيا ارتفاعاً في التضخم بلغ نحو 14% في أبريل، إلى جانب تراجع الاحتياطات المالية ووقف دعم الوقود، ما فاقم الأزمة الاقتصادية وزاد من حدة التوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.

حرائق غابات تجبر آلاف السكان على الإخلاء في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا

أصدرت السلطات الأميركية أوامر بإخلاء آلاف السكان في مدينة سيمي فالي جنوب ولاية كاليفورنيا، بعد اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من المناطق السكنية.

واندلع حريق “ساندي” صباح الاثنين في التلال المطلة على المدينة، التي تقع على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال غربي لوس أنجلوس. وبحلول منتصف النهار، أتت النيران على أكثر من 500 فدان من الأعشاب الجافة، وتسببت في أضرار لمنزل واحد على الأقل، بحسب إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا.

وأوضح متحدث باسم الإطفاء أن رياحاً تجاوزت سرعتها 48 كيلومتراً في الساعة ساعدت على تسريع انتشار الحريق قبل أن تبدأ بالهدوء تدريجياً لاحقاً. وشوهدت مروحيات الإطفاء وهي تعمل على إخماد النيران، بينما غطى دخان كثيف أجواء المنطقة.

الولايات المتحدة توافق على صفقة تسليح لكوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع كوريا الجنوبية معدات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار، في إطار تعزيز قدرات سيول الدفاعية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أقرت صفقة تشمل بيع 24 مروحية بحرية من طراز “سي هوك روميو” بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى صفقة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار لتحديث مروحيات “أباتشي” التابعة للجيش الكوري الجنوبي.

وأكدت الوزارة أن الصفقة ستعزز قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتدعم قدرتها على الردع العسكري بشكل أكثر فاعلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التزام الرئيس الكوري الجنوبي بتوسيع مشتريات بلاده من المعدات العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة.

اعتقال نجل مؤسس “مانغو” في إسبانيا بتهمة قتل والده بعد عامين من وفاته

أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال جوناثان أنديك، نجل مؤسس علامة الأزياء العالمية “مانغو” إيزاك أنديك، بتهمة القتل العمد، وذلك بعد عامين من وفاة والده في حادث سقوط من منحدر قرب مدينة برشلونة.

وكان رجل الأعمال الإسباني من أصل تركي إيزاك أنديك، البالغ من العمر 71 عاماً، قد توفي في ديسمبر 2024 أثناء نزهة عائلية في منطقة كهوف مونتسيرات الجبلية، بعد سقوطه من ارتفاع يزيد على 100 متر، حيث فشلت عمليات الإنقاذ في إنقاذه نتيجة إصاباته البالغة.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان نجله جوناثان، البالغ من العمر 45 عاماً، برفقته وقت الحادث، في حين باشرت فرق الإنقاذ عملية واسعة في الموقع عقب البلاغ.

وفي يناير 2025، قررت السلطات القضائية إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة، قبل أن يُعاد فتح التحقيق لاحقاً بعد ظهور معطيات جديدة، شملت مراجعة هواتف أفراد من العائلة، بينهم جوناثان وشقيقتاه جوديث وسارة.

وأكدت عائلة أنديك في بيانات سابقة ثقتها ببراءة جوناثان، مشيرة إلى تعاونها الكامل مع السلطات الإسبانية، واطلاعها على سير التحقيقات التي تخضع لإجراءات سرية.

وفي بيان لاحق، أوضحت العائلة أن جوناثان يمثل أمام القضاء بخصوص الحادث نفسه، مع استمرار التحقيقات في القضية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويُعد إيزاك أنديك أحد أبرز رجال الأعمال في إسبانيا، ومؤسس علامة “مانغو” عام 1984 في برشلونة، حيث تمكن من تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات الأزياء العالمية، تنافس علامات كبرى مثل “زارا”، وتنتشر متاجرها في أكثر من 120 دولة حول العالم.

وأسس أنديك الشركة بمساعدة شقيقه، قبل أن تصبح لاحقاً مجموعة تجارية ضخمة تقدر قيمة أعمالها بمليارات الدولارات، فيما تولى نجله جوناثان لاحقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئاسة الشركة القابضة، إلى جانب شقيقتيه.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة فتح ملف الوفاة الذي أثار اهتماماً واسعاً منذ وقوعه، في ظل استمرار التحقيقات القضائية الإسبانية لتحديد ملابسات الحادث وما إذا كان يحمل شبهة جنائية.

وفاة الكلب “لازار” الأكبر سناً في العالم عن عمر ناهز 30 عاماً في فرنسا

أفادت قناة BFM TV الفرنسية بأن الكلب “لازار”، الذي كان يُعتبر من بين أكبر الكلاب سناً في العالم، توفي داخل عيادة بيطرية في فرنسا عن عمر يناهز 30 عاماً وخمسة أشهر.

ووفقاً للتقرير، فإن الكلب من سلالة “البابيلون”، وُلد عام 1995، واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “لازار الثلاثيني”، قبل أن تتدهور حالته الصحية في أيامه الأخيرة.

وبحسب التفاصيل، فقد توفيت مالكته الأصلية مؤخراً، ما أدى إلى نقله إلى أحد ملاجئ الحيوانات في منطقة Haute-Savoie، حيث كان يعاني من آثار الشيخوخة، بينها ضعف شديد في البصر، وفقدان الأسنان، واعتماده على الحفاضات بشكل دائم.

لاحقاً، تبنته شابة فرنسية تُدعى أوفيلي، تبلغ من العمر 29 عاماً، حيث أوضحت أنها لم تكن تعلم بعمره الحقيقي إلا بعد عملية التبني، مشيرة إلى أن حالته الصحية بدأت بالتدهور سريعاً بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى منزلها.

وقالت أوفيلي في تصريحاتها إن الكلب “توفي بسبب الشيخوخة”، مضيفة أنها رافقته حتى اللحظات الأخيرة، وحملته بين ذراعيها أثناء احتضاره داخل العيادة البيطرية.

ورغم الانتشار الواسع لقصة لازار، لم يتم حتى الآن إدراج عمره رسمياً في موسوعة Guinness World Records، في حين تتواصل محاولات توثيق حالته عبر جمعيات الرفق بالحيوان.

وتشير بيانات غير رسمية إلى أن الرقم القياسي الحالي لأكبر كلب سنّاً يعود إلى كلب من سلالة كلاب الماشية الأسترالية، توفي عام 1939 عن عمر 29 عاماً و160 يوماً.

إيطاليا تؤكد العثور على جثث أربعة غواصين في جزر المالديف

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية العثور على جثث أربعة غواصين إيطاليين لقوا حتفهم أثناء عملية غوص في كهوف مائية في جزر المالديف، وذلك وفق ما أعلنته السلطات المحلية هناك.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن “الوزارة تؤكد العثور على جثث أربعة من مواطنينا في المالديف”، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن خمسة مواطنين إيطاليين لقوا مصرعهم خلال رحلة غوص في كهوف مائية، في حين فتحت النيابة العامة في روما تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابسات الحادث.

وبحسب التفاصيل الأولية، تم العثور على أول جثة في اليوم الأول للحادث بالقرب من مدخل أحد الكهوف، وكانت تعود لمدرب الغوص المرافق للمجموعة، بينما بقيت الجثث الأربع الأخرى عالقة داخل غرف أعمق ضمن نظام الكهوف المائية، وسط صعوبات كبيرة في عمليات الانتشال.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أن سوء الأحوال الجوية وضيق الممرات المائية أعاقا عمليات البحث، كما أدى التدخل الميداني إلى وفاة أحد غواصي الإنقاذ من جزر المالديف خلال محاولة الانتشال.

وتشير معلومات صحفية إلى أن المجموعة كانت تضم غواصين إيطاليين محترفين شاركوا في بعثة بحثية أوقيانوغرافية، حيث يُعتقد أنهم واجهوا صعوبات في تحديد الاتجاه داخل الكهف أثناء الغوص.

وتتراوح الفرضيات الأولية لأسباب الوفاة بين فقدان التوجيه داخل الممرات المائية، أو التسمم بالأكسجين الناتج عن الضغط المرتفع أثناء الغوص العميق، إضافة إلى احتمالات مرتبطة بالتيارات المائية المفاجئة أو الظروف الجوية.

وتواصل السلطات المالديفية، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات الدقيقة وتحديد الأسباب النهائية للوفاة.