أحداث صادمة تهزّ الكويت والجزائر ومصر وتايلاند

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة أحداثًا متنوعة ومؤثرة، ففي الكويت تم إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف دور العبادة، بينما فقدت الجزائر أيقونة كوميدية في وفاة الفنانة بيونة بعد صراع طويل مع السرطان، وفي مصر أسفر انقلاب سيارة ترحيلات عن إصابة 22 شخصًا، فيما وُجد نجم يوتيوب ألماني ميتًا في شقته دون وجود شبهات جنائية، على الصعيد الشخصي، أعلن رونالدو وخطيبته جورجينا عن تحديد موعد زفافهما في ماديرا صيف 2026، بينما غمرت فيضانات تايلاندية مدينة هات ياي، واضطر السكان لتسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء للنجاة، كما تصدرت دعوى قضائية ضد تسلا العناوين بعد حادث مميت بسبب عيوب التصميم.

الكويت: القبض على مواطن خطط لهجمات إرهابية استهدفت دور العبادة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة تمكن من القبض على مواطن خطط لأعمال إرهابية استهدفت دور العبادة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح بيان الوزارة أن المتهم تم تجنيده من قبل جماعة إرهابية، وتبين من التحريات أنه تلقى أوامر من قيادات الجماعة لصناعة المتفجرات وتنفيذ هجمات، بالإضافة إلى محاولاته تجنيد صغار السن عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة المرتبطة بالألعاب الإلكترونية، لنشر الفكر المتطرف واستقطابهم لصالح التنظيمات الإرهابية.

وأكدت الداخلية أن العملية تأتي في إطار جهودها الاستباقية لحماية أمن الكويت وصون استقرارها، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين وترسيخ بيئة آمنة تلتزم بالقانون، وأن “يد العدالة ستطال كل من يعبث بأمن الوطن أو يستهدف استقراره”.

وفاة الممثلة الجزائرية بيونة بعد صراع طويل مع السرطان

توفيت اليوم الثلاثاء الفنانة الجزائرية باية بوزار، الشهيرة باسم “بيونة”، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأُدخلت الراحلة المستشفى منذ 4 نوفمبر، حيث نُقلت أولًا إلى مستشفى باينام بالعاصمة الجزائرية، قبل تحويلها إلى مستشفى بني مسوس في قسم طب الرئتين إثر تدهور حالتها الصحية، وذلك بتدخل من وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة لتوفير الرعاية الطبية العاجلة.

وعانت الفنانة من مضاعفات سرطان الرئة الذي تم تشخيصه عام 2016، إضافة إلى ضيق حاد في التنفس وصعوبة وصول الأكسجين إلى الدماغ.

وقد قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة الفنانة والأسرة الفنية، معبراً عن حزنه لفقدان إحدى أبرز الشخصيات الفنية الجزائرية.

وتُعد بيونة من أبرز وجوه الكوميديا في الجزائر، حيث تركت إرثًا فنيًا غنيًا من خلال أعمال المسرح والتمثيل والغناء، ومن أبرز أعمالها مسلسل “ناس ملاح سيتي” (2002-2005) الذي أكسبها شهرة واسعة.

الفنانة الراحلة ستبقى في ذاكرة الجمهور بفضل روحها الفكاهية وأدوارها الواقعية التي جمعت بين البساطة والعمق، لتكون إحدى أيقونات الفن الكوميدي الجزائري.

مصر: انقلاب سيارة ترحيلات شرطة على الطريق الزراعي القاهرة–الإسكندرية وإصابة 22 شخصاً

وقع مساء الاثنين حادث انقلاب سيارة ترحيلات تابعة لقوات الأمن المركزي على الطريق الزراعي القاهرة–الإسكندرية شمال القاهرة، كانت تقل 22 مجنداً وضابطاً.

وأسفر الحادث عن إصابة جميع الركاب بإصابات متفرقة تتراوح بين كدمات وجروح وكسور، وبعض الحالات يُشتبه في تعرضها لنزيف داخلي، دون تسجيل وفيات حتى الآن.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً بالحادث، وانتقلت على الفور قيادات الأمن وخبراء المرور و12 سيارة إسعاف مجهزة إلى الموقع، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة، وبعضهم في قسم الطوارئ والعناية المركزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الحادث، وفحص السيارة، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد الأسباب الدقيقة للانقلاب.

ويُعد الطريق الزراعي القاهرة–الإسكندرية من أخطر الطرق في مصر، بسبب السرعة الزائدة، وعدم وجود فواصل خرسانية، وكثافة حركة الشاحنات والسيارات الزراعية.

العثور على نجم يوتيوب ألماني ميتاً في شقته

عثرت الشرطة في مدينة بون الألمانية على وفاة نجم يوتيوب جان زيمرمان، المعروف بقناته “جفيتر إم كوبف” أو “عاصفة في الرأس”، يوم 18 نوفمبر في شقته بحي كونيغسفينتر جنوب المدينة، وكان زيمرمان يبلغ من العمر 27 عاماً، ولم تُكشف أي دلائل على وجود شبهة جنائية في وفاته.

ويُعتبر زيمرمان من أشهر نجوم الإنترنت في ألمانيا، إذ يتابع قناته نحو مليوني مشترك، وكان يشارك متابعيه تفاصيل حياته مع متلازمة توريت، اضطراب عصبي نفسي يتميز بحركات وأصوات أو كلمات لا إرادية، وقد تتضمن أحياناً شتائم غير مقصودة.

رونالدو وجورجينا يختاران ماديرا لإقامة حفل زفافهما بين أغسطس وسبتمبر 2026

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز حددا مكان وموعد حفل زفافهما. وأوضحت صحيفة “كوريو دا مانها” أن قائد فريق النصر السعودي اختار جزيرة ماديرا، مسقط رأسه، لإقامة مراسم الزفاف.

وأفادت صحيفة “جورنال دا ماديرا” أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، بينما يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر. ومن المتوقع أن يحتفل الزوجان بين أغسطس وسبتمبر 2026، بعد انتهاء كأس العالم وقبل انطلاق الدوري السعودي.

وتعد هذه الخطوة كسرًا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، إما في بوينس آيرس بالأرجنتين أو في إسبانيا حيث نشأت جورجينا والتقت برونالدو.

وكان رونالدو قد قدم لجورجينا خاتم خطوبة ماسياً ضخماً، بعد علاقة استمرت عقدًا من الزمن، والتقيا لأول مرة عام 2016 في إسبانيا. وأكد رونالدو أن الحفل سيكون خاصًا وفق رغبة جورجينا التي لا تحب الاحتفالات الكبيرة.

تايلاند: فيضانات تغمر مدينة هات ياي والسكان يتسلقون أعمدة الكهرباء للنجاة

غرقت مدينة هات ياي، إحدى أكبر مدن جنوب تايلاند، تحت مياه الفيضان التي وصلت إلى ارتفاع 3 أمتار، ما غمر الطرق والمباني، واضطر السكان لتسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء للنجاة.

وأعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ، وبدأت عمليات إجلاء عاجلة للسكان المحليين والسياح من المناطق المتضررة، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أثارت كارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأشارت التقارير الرسمية إلى أن الفيضانات امتدت لتؤثر على 10 محافظات جنوبية، بينها سورات ثاني، كرابي، ناخون سي ثاممارات، ترانغ، فاتالونغ، ساتون، سونغخلا، باتاني، ويالا، وناراثيوات.

ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الخطر، فيما تعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لتقديم المساعدة الطبية والغذائية ونقل العالقين إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الأحوال الجوية السيئة قد تستمر لبضعة أيام قادمة، ما يزيد من تفاقم الوضع بسبب ضعف البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في المناطق المتضررة.

دعوى قضائية ضد “تسلا” تتهم عيوب التصميم بالتسبب بمقتل امرأة وإصابة زوجها بجروح خطيرة

رفعت دعوى قضائية جديدة ضد شركة “تسلا” أمام المحكمة الاتحادية في ولاية واشنطن، بعد حادث في 7 يناير 2023 أدى إلى مقتل ويندي دينيس وإصابة زوجها بجروح شديدة.

الدعوى تتهم الشركة بعيوب في مقابض أبواب سيارة “تسلا موديل 3″، تعطل نظام المكابح التلقائي، وتصميم البطارية، ما أدى إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ واندلاع حريق بعد اصطدامها بعمود كهربائي.

الدعوى تطالب بتعويضات مالية وعقابية عن الوفاة غير المشروعة وإجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين.