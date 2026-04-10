أحداث صادمة في عدّة دول حول العالم

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث الصادمة والمتباينة في عدد من الدول، ففي مصر أثارت قضيتان تتعلقان بضحايا من الأطفال موجة غضب واسعة بعد الكشف عن تفاصيل قاسية خلال التحقيقات، وفي روسيا وقع انفجار عنيف داخل مستودع للألعاب النارية خلّف قتلى ومصابين، بينما شهدت إيران هزة أرضية أعادت المخاوف من النشاط الزلزالي في المنطقة، وفي أوروبا تحقق السلطات الألمانية في هجوم ليلي استهدف مطعماً في ميونخ، في حين كشفت تركيا عن نتائج صادمة ضمن تحقيقات تتعلق بتعاطي المخدرات بين عدد من المشاهير.

جريمتان تهزان مصر.. مقتل رضيعة وإساءة مروعة لطفلة تكشفها التحقيقات

أثارت جريمتان صادمتان في مصر حالة من الغضب والصدمة بعد الكشف عن تفاصيل مأساوية بحق أطفال. ففي محافظة الجيزة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رضيعة حديثة الولادة بمنطقة بولاق الدكرور، بعد بلاغ من الأهالي.

وكشفت التحريات وكاميرات المراقبة أن الطفلة ألقيت من شرفة أحد العقارات، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأم والقبض عليها.

وخلال التحقيقات اعترفت بأنها تخلصت من طفلتها فور ولادتها بسبب حمل غير شرعي، فألقتها من شرفة شقتها، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي واقعة أخرى بمحافظة المنوفية، توفيت طفلة تبلغ ثلاث سنوات بعد تعرضها لتعذيب شديد داخل أسرتها. وانكشف الأمر عندما حاول جدها دفنها دون تصريح رسمي، ما أثار شكوك مسؤول المقابر الذي أبلغ الشرطة.

وأظهر الكشف الطبي وجود آثار تعذيب وحروق، كما تبين تعرض الطفلة لاعتداءات جنسية متكررة.

وتم القبض على الجد ووالد الطفلة، إلى جانب زوجة الأب التي اعترفت بتعذيب الطفلة، بينما باشرت النيابة التحقيق في القضية التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع المصري.

مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار مستودع للألعاب النارية جنوب روسيا

أفادت مصادر محلية في روسيا بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، بينهم طفلان، جراء انفجار وقع داخل مستودع للمفرقعات والألعاب النارية في مدينة فلاديقوقاز الواقعة بجمهورية أوسيتيا الشمالية جنوب البلاد.

ووقع الانفجار في وسط المدينة داخل منشأة لتخزين الألعاب النارية، ما أدى إلى دمار واسع في الموقع وعمليات إنقاذ عاجلة للبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وفي تطور لاحق، أعلن رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية سيرغي مينايلو عبر قناته على تطبيق “تلغرام” أنه جرى انتشال جثة الضحية الثانية من تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن 4 من المصابين في حالة حرجة للغاية.

وتواصل فرق الطوارئ والإسعاف عملياتها في موقع الحادث، وسط مخاوف من وجود مزيد من الإصابات في محيط الانفجار نتيجة قوة التفجير الذي هز المنطقة.

زلزال بقوة 4.6 يضرب جنوب غربي إيران

شهدت مدينة “باغ ملك” التابعة لمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران، هزة أرضية صباح اليوم الجمعة، بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت تقارير محلية بأن الزلزال وقع في الساعات الأولى من الصباح، وشعر به سكان المناطق المجاورة، ما دفع عددا من الأهالي إلى الخروج من منازلهم تحسبا لأي هزات ارتدادية محتملة.

كما تحركت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى مواقع متعددة في المنطقة لتقييم الوضع والتأكد من عدم وجود أضرار في البنية التحتية أو المنشآت السكنية.

وحتى الآن، لم تُسجل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية كبيرة نتيجة الهزة الأرضية، فيما تستمر السلطات المحلية في متابعة تداعياتها وإجراء عمليات تقييم ميداني.

ويأتي هذا الزلزال في منطقة تُعد من المناطق النشطة زلزاليا في إيران، التي شهدت عبر تاريخها الحديث عددا من الهزات الأرضية القوية.

يُذكر أن إيران تعرضت في عام 1990 لزلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة، وأسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا وخسائر واسعة في البنية التحتية.

هجوم ليلي على مطعم يهودي في ميونخ يثير تحقيقات أمنية في ألمانيا

تعرّض مطعم يُعتقد أن مالكيه من الجالية اليهودية في مدينة ميونخ الألمانية لهجوم ليلي أدى إلى تضرر نوافذه دون وقوع إصابات. وأفادت الشرطة أنها تلقت بلاغًا عن سماع ثلاثة انفجارات في حي ماكسفورشتات قرب منتصف الليل، قبل أن تكتشف دورية أمنية أضرارًا في زجاج المطعم.

وتحقق السلطات الألمانية حاليًا في جميع الاتجاهات، مع احتمال أن تكون ألعاب نارية هي سبب الأصوات، بينما تولّى جهاز أمن الدولة التحقيق بسبب الاشتباه في دافع سياسي محتمل. ولم تُعرف بعد قيمة الخسائر أو خلفيات الحادث بشكل دقيق.

النيابة العامة في إسطنبول: 77% من نتائج اختبارات المخدرات لمشاهير أتراك جاءت إيجابية

أعلن النائب العام في مدينة إسطنبول فاتح دونماز أن نتائج اختبارات المخدرات أظهرت أن 77% من المشاهير الأتراك الذين خضعوا للفحص جاءت نتائجهم إيجابية، وذلك ضمن تحقيقات موسعة تتعلق بقضايا مخدرات مرتبطة بعدد من الشخصيات العامة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء IHA ووسائل إعلام تركية، فإن التحقيقات تأتي في إطار ما وُصف بقضية “المشاهير والمخدرات”، حيث تم اعتقال 255 شخصاً بشكل إجمالي.

وخضع 219 من الموقوفين لاختبارات مخدرات ضمن الفحص الطبي الشرعي، وأظهرت النتائج أن 169 شخصاً كانت نتائجهم إيجابية.

وأكد النائب العام في إسطنبول أن التحقيقات مستمرة، مع التوعد باتخاذ إجراءات واعتقالات إضافية في حال ورود معلومات جديدة تتعلق بمشاهير أو رجال أعمال يشتبه بتورطهم في تعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن الشرطة التركية اعتقلت نحو 400 شخص من مروجي المخدرات خلال الشهرين الماضيين، في إطار حملة أمنية موسعة لمكافحة المخدرات بدأت منذ أكتوبر 2025.

كما أوضحت وسائل إعلام تركية أن عدداً من الفنانين والمشاهير، بينهم ممثلون ومغنون ومؤثرون على مواقع التواصل، أوقفوا خلال فترات مختلفة ضمن التحقيقات الجارية، ما أدى إلى تداعيات مهنية وصلت إلى فقدان بعضهم لأدوارهم الفنية في أعمال درامية معروفة.