أحداث صادمة وإنجازات طبية غير مسبوقة تهز الساحة العربية.. من مأساة الطفلة آية إلى ثورة علاج السرطان

في مشهد عربي متقلب، تتوالى الأحداث التي تهز الوجدان، من جريمة مروعة راحت ضحيتها الطفلة آية، إلى مشهد مؤلم لتحطم طائرة خاصة في قلب مدينة أمريكية، وصولاً إلى عمليات إعدام صادمة في قضايا خطف وسحر، وحوادث دامية في الملاعب والطرقات، وكأن المنطقة بأكملها تعيش على وقع مفاجآت لا تنتهي، لكن وسط ركام الألم، تبرز ومضات أمل لافتة، إنجازات طبية غير مسبوقة تتصدرها عمليات جراحية معقدة في السعودية، وتقنية إماراتية مبتكرة تعِد بثورة في علاج السرطان.



مقتل عدد من الأشخاص في تحطم طائرة خاصة بسان دييغو الأمريكية

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، إثر تحطم طائرة خاصة في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقال دان إيدي، مساعد رئيس إدارة الإطفاء، خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت الطائرة قد اصطدمت بخط لنقل الكهرباء قبل سقوطها، وأكد إيدي أنه لم تُسجّل أي إصابات بين سكان المنطقة أو المارة.

وأوضح أن الحادث تسبب في اشتعال حريق كبير عقب تسرب الوقود من الطائرة، ما أدى إلى احتراق جميع السيارات التي كانت متوقفة على جانبي الشارع مكان السقوط.

صدمة في دمشق بعد العثور على جثة الطفلة آية بلوق إثر أيام من اختفائها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بخبر مقتل الطفلة آية بلوق، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وذلك بعد أيام من اختفائها في منطقة الزبلطاني بالعاصمة دمشق، في حادثة أثارت موجة من الغضب والحزن في الشارع السوري.

وبحسب ما نقلته قناة “تلفزيون سوريا”، أعلن الطب الشرعي أن الطفلة فارقت الحياة قبل عدة أيام، مؤكدًا أن حالة الجثة تشير إلى تعرضها للقتل.

وكانت آية قد اختُطفت أثناء تواجدها برفقة والدتها أمام أحد المحال التجارية، حيث أفادت روايات شهود أن رجلاً يرتدي كمامة وقبعة اقترب منها وقام باصطحابها إلى جهة مجهولة.

وانتشرت في وقت سابق مناشدات مصورة لوالدة الطفلة عبر وسائل التواصل، طالبت فيها السلطات السورية بالتدخل العاجل للعثور على ابنتها.

وأشارت معلومات متداولة إلى أنه تم العثور على الطفلة مخنوقة داخل سيارة متروكة في سوق الهال، القريب من منطقة الزبلطاني، وهو ما لم تؤكده الجهات الرسمية حتى الآن.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وهوية الجاني، وسط مطالب شعبية بمحاسبة المسؤولين وتعزيز إجراءات حماية الأطفال في الأماكن العامة.

مصر تنفي فصل طلاب سوريين تعسفيًا وتؤكد معاملتهم كمواطنين

نفت مصادر حكومية مصرية بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ السلطات المصرية إجراءات فصل تعسفي بحق طلاب سوريين في الجامعات، أو منعهم من دخول الامتحانات، مؤكدة أن جميع الطلبة الوافدين يتمتعون بكامل حقوقهم التعليمية طالما يحملون إقامة قانونية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي المصرية قوله: “لا توجد أي قرارات بالفصل أو منع من دخول الامتحانات صدرت ضد الطلاب السوريين أو غيرهم”، مضيفًا أن “الطالب الوافد الذي يحمل إقامة مشروعة يُعامل معاملة الطالب المصري دون تمييز”.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، صحة تلك المزاعم، قائلاً إن “جامعة القاهرة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وما يُشاع يخالف الواقع تمامًا”، مشددًا على أن أي طالب مسجل رسميًا في الجامعة ويحمل إقامة سارية يتمتع بكافة الحقوق، مشيرًا إلى أن “الحرمان من الامتحانات لا يتم إلا في حالات محددة، مثل عدم استيفاء نسب الحضور أو وجود قرار تأديبي مسبق”.

من جانبه، أكد الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مروان مصطفى أن مصر كانت ولا تزال من أكثر الدول استقبالًا للاجئين، وتتعامل معهم باعتبارهم “ضيوفًا لهم كل الحقوق المكفولة للمواطنين”، مشيرًا إلى أن السوريين والسودانيين واليمنيين وغيرهم يعيشون في مصر بحرية ويتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل.

وأضاف مصطفى أن “الضوابط المعمول بها في الجامعات المصرية تطبق على الجميع دون استثناء، وتشمل الانتظام في الدراسة، وعدد مرات الرسوب، وسريان تصاريح الإقامة”، لافتًا إلى أن الهدف هو حماية النظام التعليمي ومنع أية تجاوزات.

ويُذكر أن عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر ارتفع من نحو 12,800 شخص في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153,000 في نهاية عام 2023، بينما تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العدد الحقيقي قد يتجاوز مليون ونصف لاجئ سوري يعيشون في مصر حالياً.

حادث مروري مروع على الطريق الدائري في القاهرة يسفر عن قتلى وجرحى

وقع تصادم بين عدة مركبات على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المعادي إلى المنيب بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، وتسبب الحادث في توقف كامل لحركة السير في الاتجاهين وسط جهود قوات الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتم توجيه فرق المرور لرفع آثار الحادث وسحب المركبات المتضررة، مع إصدار إدارة المرور نداءً لقائدي السيارات بتجنب المسار المتضرر حتى انتهاء عمليات الإغاثة واستعادة الحركة المرورية. الجهات الأمنية ما تزال تحصر أعداد الضحايا وتحقق في أسباب الحادث.

وفاة عادل منصور شقيق رئيس مصر السابق بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الخميس عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور رئيس مصر السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن المستشار عدلي منصور تولى رئاسة مصر من 3 يوليو 2013 حتى 7 يونيو 2014 بعد عزل محمد مرسي، كما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوها منذ عام 1992.

السعودية تنفذ حكم الإعدام في قضية خطف أطفال وممارسات سحرية هزت المجتمع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطنة سعودية ويمني أدينا بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفى في المنطقة الشرقية، ونسبهم لأسر أخرى مع ممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وجاء الحكم بعد تحقيقات مطولة أثبتت تورط المتهمين، وأكدت الوزارة أن منصور قايد عبدالله اليمني ساعد المتهمة مريم المتعب في تنفيذ الجريمة والتستر عليها.

وأظهرت القضية التي كشفت قبل عامين، أن المتهمة كانت ترعى أطفالاً مختطفين منذ 20 عاماً قبل أن تثبت الفحوصات الطبية عدم نسبهم لها. جدّدت الوزارة تحذيرها من العقاب الشرعي لكل من يهدد أمن المجتمع وحرمة الأفراد.

ضبط أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر في الرياض

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية من ضبط 1,520,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طاولات في منطقة الرياض، واعتقال ثلاثة وافدين سوريين ومواطن سعودي متورطين في استلام الشحنة في الرياض والمنطقة الشرقية.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي نشاطات تهريب أو ترويج مخدرات عبر الأرقام المخصصة، مؤكدة سرية تامة في التعامل مع البلاغات.

مستشفى الملك فيصل التخصصي يجري أول عملية زرع جهاز ذكي في الدماغ بالشرق الأوسط لتحسين التحكم بالأمراض العصبية المزمنة

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث السعودي في إجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ، يهدف إلى تحسين السيطرة على الأمراض العصبية المزمنة مثل باركنسون والصرع واضطرابات الحركة.

ويعتمد الجهاز المتطور على رصد النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ، وإرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى المناطق المصابة، مما يخفف من الأعراض المرضية ويقلل الاعتماد على الأدوية بنسبة تصل إلى 50%، ويُساهم في تقليل الآثار الجانبية الناجمة عنها.

ويُوظف الجهاز الذكاء الاصطناعي لتحليل الإشارات الدماغية بشكل فوري، مما يسمح بالتعرف التلقائي على الأنماط غير الطبيعية وإرسال النبضات الكهربائية المصححة دون تدخل يدوي مستمر، ما يوفر علاجًا دقيقًا ومرنًا يتكيف مع حالة كل مريض لحظة بلحظة.

ويبدأ تأثير الجهاز بالظهور خلال الأسابيع الأولى بعد الزرع، إلا أن الاستفادة القصوى تتطلب فترة معايرة تمتد بين شهر وثلاثة أشهر لضبط الاستجابة الكهربائية بناءً على الإشارات الدماغية الفعلية.

ويُجرى الإجراء باستخدام تقنيات طفيفة التوغل تستغرق من 3 إلى 5 ساعات فقط، دون الحاجة لشقوق جراحية واسعة، مما يقلل فترة التعافي ويحد من المضاعفات، ويساعد المرضى على العودة السريعة لحياتهم اليومية.

هذا الإنجاز يعزز من إمكانيات الرعاية الصحية المتقدمة في المملكة، ويمنح المرضى المصابين بأمراض عصبية مزمنة فرصة أكبر لتحسين جودة حياتهم واستقلاليتهم.

الإمارات تطلق تقنية جديدة لعلاج الأورام الدموية بتكلفة أقل وجودة أعلى

أعلن الطبيب الإماراتي عجلان الزاكي، أول متخصص في العلاج المناعي بالخلايا التائية ومدير مركز أمراض الدم والأورام في مستشفى برجيل بأبوظبي، عن تطوير تقنية محلية جديدة لعلاج السرطانات الدموية باستخدام “الخلايا التائية المعدّلة جينياً” (CAR T-cell).

وتمثل التقنية تحوّلاً نوعياً في علاج الأورام الدموية داخل الإمارات، مع توطين للصناعات الطبية الحيوية وتعزيز منظومة الأمن الصحي والاقتصادي. وأكد الزاكي أن التصنيع المحلي خفض تكلفة العلاج بنسبة 90%، ما قلل الاعتماد على الاستيراد وساهم في تقصير فترات الانتظار.

ويُصنع العلاج خصيصاً لكل مريض، حيث تُعدّل الخلايا جينياً لاستهداف الورم بدقة، مما يقلل الآثار الجانبية مقارنة بالعلاجات التقليدية. وبلغت نسبة المرضى الذين لم يحتاجوا إلى علاج إضافي بعد تلقي العلاج 91%، مقابل 76% مع العلاجات التقليدية.

وأشار الزاكي إلى الدعم الحكومي والبنية التحتية المتطورة، مثل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، التي ساهمت في توطين التكنولوجيا الحيوية وتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في الأبحاث والقيادة الطبية، كما أكد أن دمج الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المرضى زاد من دقة العلاج، معتبراً هذا الإنجاز خطوة نحو جعل الإمارات مركزاً عالمياً للعلاج والابتكار الطبي.

الكويت: سحب الجنسية من 1292 شخصاً لأسباب قانونية وأمنية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من 1292 شخصاً، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده.

وأوضحت الوزارة أن قرارات السحب استندت إلى عدد من الأسباب، من بينها:

ازدواج الجنسية : شملت 8 حالات لأشخاص ثبت حملهم لجنسية أخرى، في مخالفة صريحة للقانون الكويتي.

: شملت 8 حالات لأشخاص ثبت حملهم لجنسية أخرى، في مخالفة صريحة للقانون الكويتي. التزوير والغش : سحب الجنسية من 189 شخصاً بسبب تقديم معلومات كاذبة، بالإضافة إلى من اكتسبوها معهم بالتبعية.

: سحب الجنسية من 189 شخصاً بسبب تقديم معلومات كاذبة، بالإضافة إلى من اكتسبوها معهم بالتبعية. أعمال جليلة مزيفة : سحب الجنسية من 73 شخصاً في قضايا مشابهة، حيث تم منح الجنسية بادعاءات غير صحيحة تتعلق بـ”أعمال جليلة”.

: سحب الجنسية من 73 شخصاً في قضايا مشابهة، حيث تم منح الجنسية بادعاءات غير صحيحة تتعلق بـ”أعمال جليلة”. المساس بالولاء الوطني : حالة واحدة جرى سحب الجنسية منها نظراً لما وصف بـ”المساس بولائه للبلاد”.

: حالة واحدة جرى سحب الجنسية منها نظراً لما وصف بـ”المساس بولائه للبلاد”. مصلحة عليا للبلاد: شملت 50 حالة بشكل مباشر، و967 حالة أخرى ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

كما أشارت الوزارة إلى أن 4 حالات إضافية تم فيها سحب الجنسية استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تُجيز السحب في حال اقتضت المصلحة العليا للدولة ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات الكويتية على الحفاظ على سلامة ملف الجنسية، والتأكد من مطابقته للقوانين والضوابط المعمول بها.

لبنان.. اعتداء جماهيري دامٍ في مباراة كرة قدم يثير موجة غضب واستنكار واسع



شهدت مباراة كرة القدم بين ناديي البرج والرياضي العباسية في بلدة العباسية جنوب لبنان، مساء الأربعاء، أحداثاً دامية بعد أن اقتحم بعض جماهير نادي الرياضي العباسية أرض الملعب واعتدوا على لاعبي نادي البرج بالأسلحة البيضاء والهراوات، مما أسفر عن إصابات خطيرة، أبرزها طعنة تلقاها اللاعب محمد السباعي نُقل على إثرها إلى مستشفى جبل عامل.

ووقع الاعتداء عقب فوز نادي البرج بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة لبنان لكرة القدم (سداسية الأواخر).

وفي بيان رسمي، وصف نادي البرج ما جرى بأنه “هجوم منسق ومدروس”، موجهاً تساؤلات حادة حول غياب القوى الأمنية وفتح بوابات الملعب بشكل مفاجئ.

من جهته، أصدر نادي الرياضي العباسية بياناً اعتذر فيه رسمياً من نادي البرج، مديناً الاعتداء وواصفاً إياه بـ”العمل الجبان” الذي نفذه “بعض الموتورين من الجمهور”، كما دعا الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى عدم إقامة أي مباراة مستقبلاً دون تأمين القوى الأمنية اللازمة.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في الأوساط الرياضية اللبنانية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة اللاعبين والحفاظ على أمن الملاعب.

بيلاروس تعلن العثور على جثة مهاجر قرب الحدود مع لاتفيا

أعلنت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس، يوم الخميس، العثور على جثة مهاجر يُعتقد أنه من أصول عربية، على مقربة من السياج الحدودي مع لاتفيا.

وجاء في بيان رسمي نشرته اللجنة عبر قناتها على “تلغرام”، أن “حرس الحدود عثروا في 21 مايو على جثة رجل قرب بوابة الحيوانات في السياج الحدودي اللاتفي، ولم تكن بحوزته أي وثائق ثبوتية”.

وأشار البيان إلى أن فريقاً من المحققين والشرطة حضر إلى الموقع للتحقق من ملابسات الوفاة، ولفت إلى وجود آثار أحذية وسحب قرب الجثة، مما يرجح احتمال نقلها من الجانب اللاتفي.

وبحسب اللجنة، ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم عند الحدود البيلاروسية–اللاتفية إلى 6 منذ بداية مايو، فيما بلغ عدد الضحايا على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021 نحو 74 مهاجراً.

وفي حين تنفي مينسك الاتهامات الغربية بتعمد التسبب بأزمة هجرة، تتهم السلطات البيلاروسية دول الجوار، خاصة لاتفيا وبولندا وليتوانيا، بإجبار المهاجرين على العودة قسراً إلى أراضيها، ما أدى في بعض الحالات إلى وفيات على الحدود.